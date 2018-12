Pallamano | i convocati dell’Italia per le amichevoli con Croazia e Montenegro

oasport

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Nel 2019 la Nazionale maschile diripartirà da un triangolare amichevole con. Questo torneo si svolgerà da 2 al 6 gennaio a Porec (), con i padroni di casa che faranno un ultimo test prima dei Mondiali. Per l’Italia invece sarà l’occasione per mettersi alla prova con due squadre di riferimento del panorama europeo.Il DT Riccardo Trillini proporrà diverse novità nella squadra azzurra, con giocatori provenienti dal campionato come Soldi o Stricker e molti dalle selezioni giovanili come Arcieri, Dainese, Bronzo, Bortoli, Marco e Simone Mengon. Da segnalare poi il rientro del portiere Fovio, mentre saranno assenti Radovcic e capitan Maione. Il programma del torneo prevede giovedì 3 gennaio la gara con ilalle 18.00, mentre sabato 5 alla stessa ora ci sarà la sfida con la. Di seguito l’elenco completo dei...