OUTLANDER - Recensione 4x07 | Down the Rabbit Hole

OUTLANDER - Recensione 4x06 : Blood of My Blood : Un altro ritorno inaspettato per Jamie e Claire.Ma saranno stati davvero contenti di rivivere il passato?Attenzione: Spoiler!Quando il passato torna a bussare alla porta dei Fraser, Jamie e Claire rivivono ricordi, emozioni e sensazioni particolari che, in qualche modo, segnano anche il loro presente.Lord John Grey, ex Governatore della prigione di Ardsmuir e della Corona Inglese in Giamaica, nonché amico di Jamie che ha salvato in più di ...

OUTLANDER - Recensione 4x05 : Savages : Tante emozioni in questo quinto episodio!Cosa vi ha colpito di più?Attenzione: Spoiler!Episodio bellissimo, ricco di emozioni, colpi di scena, tenerezza e tanta, tanta commozione.Cominciamo dal ritorno inaspettato di Murtagh, il padrino di Jamie, leale, fedele al suo figlioccio.Gli anni sono passati anche per lui: è invecchiato, ha i capelli bianchi, ma la tempra è la stessa così come l'udito perché riconosce subito la voce di Jamie quando la ...

OUTLANDER - Recensione 4x04 : Common Ground : Cambiano gli scenari ma non i pericoli per i nostri Fraser!Attenzione: Spoiler!OUTLANDER è la serie dei "pericoli dietro l'angolo": non appena i Fraser iniziano a fare un progetto o sembrano tranquilli, ecco che qualcosa di brutto accade. Succede anche adesso con la costruzione di Fraser's Ridge.Lasciati Fergus e Marsali (quest'ultima ha nostalgia della madre e ricorda molto Brianna e Claire), i nostri eroi arrivano nella vastissima terra ...

OUTLANDER - Recensione 4x03 : The False Bride : Jamie e Claire sono giunti nel North Carolina: troveranno qui la loro felicità?Attenzione: Spoiler!Stessi luoghi ma epoche diverse: questa la struttura del terzo episodio di OUTLANDER.Bello il parallelismo creato dagli autori nel North Carolina tra Jamie e Claire, alla ricerca di un posto da chiamare "casa", e Brianna e Roger, 200 anni più tardi, che partecipano ad un festival scozzese.Salutata zia Jocasta con non poche discussioni, i Fraser si ...

OUTLANDER - Recensione 4x02 : Do No Harm : I Fraser fanno i conti con gli aspetti più brutti e disumani della storia.Commentiamo insieme questo nuovo episodio.Attenzione: Spoiler!Se il primo episodio era stato un po' sottotono perché introduceva la nuova vita dei Fraser nel continente americano, il secondo ha decisamente sconvolto per la trama, i riferimenti storici e la crudeltà delle azioni.Superata la brutale aggressione da parte di Bonnet e il fatto che, ora, sono senza soldi, Jamie ...