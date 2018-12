Ordine avvocati | stop rielezione | il presidente ' sfida' la Cassazione

Bufera all' Ordine avvocati di Lecce - scambi sessuali tra professioniste e pm : Un «metodo delinquenziale», quello attuato da Arnesano, che sulla base di recenti accertamenti, ancora coperti da segreto investigativo, sarebbe ramificato e incancrenito nel 'mondo' dei ...

Tunisia : ex presidente Ordine degli avvocati nuovo Ministro dei Diritti umani e dei rapporti con la società civile : Dal 15 ottobre 2016 è entrato a far parte di Machrou Tounes, il partito progressista fondato da Mohsen Marzouk e formato da ex dissidenti di Nidaa Tounes, la formazione politica del fronte laico ...