Ora Trump può licenziare Powell

Siria - Francia e Regno Unito contro Trump : "Isis è ancOra una minaccia" : Donald Trump è determinato a ritirare le truppe americane dalla Siria. "Riportiamo i nostri ragazzi a casa", ha detto dopo aver proclamato, su Twitter, di aver sconfitto l'Isis. Non sono propriamente della stessa idea altri membri della coalizione impegnata sul fronte: "Sono stati fatti enormi progressi ma l'organizzazione terroristica rimane una minaccia e dovrebbe essere sconfitta", ha reso noto il Ministero degli Esteri britannico ...

Trump - shutdown? AncOra troppo presto : 4.30 "E' troppo presto" per dire se ci sarà un parziale shutdown, ovvero il blocco parziale delle attività governative Usa per mancanza di fondi. Lo ha detto il presidente Trump a margine di una tavola rotonda alla Casa Bianca. "Vedremo cosa succederà", ha dichiarato il presidente in vista della scadenza del termine, venerdì alla mezzanotte di Washington, per approvare fondi necessari a finanziare le attività governative. E' stato Trump a ...

Trump : 'Incredibile che la Fed voglia alzare ancOra i tassi' : Considerata la forza dell'economia statunitense e i rischi connessi al mercato del lavoro stretto, il rialzo dei tassi è ampiamente atteso. Che il presidente male accolga l'indipendenza e, in ...

Quanti pezzi ha perso la Casa Bianca di Trump finOra : Sarà sostituita dalla portavoce del dipartimento di Stato, Heather Nauert, ex anchorwoman di Fox News, l'emittente preferita di Trump, chiamata nell'amministrazione senza alcuna esperienza politica e ...

Mulvaney : è un onore lavOrare con Trump : 2.11 "E' un incredibile onore. Sono ansioso di lavorare con il presidente Trump e l'intera squadra". Così Mick Mulvaney, direttore dell'ufficio Management & Budget della Casa Bianca, che il presidente Trump ha nominato capo di gabinetto ad interim per sostituire John Kelly. "Sarà un grande 2019", ha osservato Mulvaney commentando la nomina via Twitter

Usa - condannato ex avvocato di Trump. Ma Ora la sentenza può abbattersi sul presidente : La condanna a tre anni rimediata da Michael Cohen in un tribunale di New York potrebbe essere non la fine ma piuttosto l’inizio di una nuova vicenda giudiziaria – con al centro proprio il presidente Donald Trump. Cohen è stato infatti condannato per quello che il giudice William H. Pauley III ha definito “un buffet di crimini”, in particolare pagamenti illeciti per comprare il silenzio delle due donne che accusano Trump. Quello che Pauley ha ...

Usa - amico Trump collabOra con procura : 21.30 La procura di New York ha concesso l'im munità a David Pecker, l'editore (amico di Donald Trump) del National Enquirer, per i suoi sforzi di occultare durante la campagna presidenziale la presunta relazione extraconiugale del tycoon con una ex coniglietta di Playboy, Karen McDougal. L'accordo è stato reso noto dopo la condanna a 3 anni di Michael Cohen, dichiaratosi colpevole anche in questa vicenda, per aver pagato su ordine di Trump ...

Pamela Anderson ancOra contro Matteo Salvini : 'Fascismo'/ L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump : Pamela Anderson ancora contro Matteo Salvini: 'Fascismo'. Ultime notizie, L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump e Bolsonaro.

Ora Trump ha difficoltà a trovare un nuovo capo dello staff (da umiliare) : New York. Nel luglio 2017 l’aereo del presidente americano Donald Trump atterrò vicino Washington di ritorno da un viaggio breve a New York, il suo staff prese posto nelle macchine del corteo che aspettavano sotto la pioggia, il capo dello staff Reince Priebus s’infilò nello stesso van bianco insiem

Dopo il caos - per i gilet gialli è l'Ora del dialogo. Trump ed Erdogan sostengono i manifestanti : Le persone non vogliono pagare tanti soldi, molti ai Paesi del terzo mondo, che sono governati in maniera discutibile,, forse per proteggere l'ambiente. Scandiscono 'vogliamo Trump', amo la Francia'. ...

Trump a case auto tedesche : Ora no dazi : ANSA, - WASHINGTON, 5 DIC - Donald Trump ha rassicurato i dirigenti delle tre case automobilistiche tedesche incontrati alla Casa Bianca di non avere piani immediati per imporre dazi sulle loro auto. ...

Trump evoca ancOra dazi contro la Cina : 3.52 Trump continua a lanciare messaggi contrastanti su una possibile intesa commerciale con Pechino dopo la tregua del G20, evocando sempre la ritorsione dei dazi. "Avremo o un accordo vero con la Cina o nessun accordo e a questo punto imporremmo rilevanti tariffe contro i prodotti cinesi inviati negli Usa. "Alla fine, io credo-ha scritto Trump in un tweet-faremo un accordo, ora o in futuro. La Cina non vuole dazi!"

Trump : per Ora no dazi su auto tedesche : 2.29 Donald Trump ha rassicurato i dirigenti delle tre case automobilistiche tedesche incontrati alla Casa Bianca di non avere piani immediati per imporre dazi sulle loro auto. Lo scrive il New York Times. I costruttori tedeschi hanno descritto i colloqui come amichevoli, anche se non hanno prodotto alcun risultato concreto. I partecipanti alla riunione hanno affermato che il rischio di tariffe punitive sulle auto tedesche sembra essersi ...

Al G20 accordo tra Usa e Cina : tregua commerciale di 90 giorni. Xi e Trump si incontreranno ancOra : ... "possono e devono" assicurare il successo delle loro relazioni in rapporto alle loro "crescenti responsabilità per la pace e la stabilità nel mondo", avendo "più interessi comuni che differenze". ...