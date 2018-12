nuovoQuattroruote - Il numero di gennaio è in vendita - VIDEO

quattroruote

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Il fascicolo di Quattroruote divi aspetta in edicola ed è disponibile anche in edizione digitale con un menù sempre più ricco di anticipazioni, anteprime, inchieste, prove su strada e impressioni di guida. Questo mese con la rivista trovate l'allegato gratuito Q Novità 2019. Chi lo desidera potrà richiedere (con due euro in più) anche il dossier Le migliori prove del 2018 oppure (con 1,50 euro oltre al prezzo della rivista) l'ultimodi Dueruote.Primo piano e attualità. I divieti di circolazione in molte città italiane stanno rendendo impossibile la vita ai proprietari delle auto diesel più vecchie. Ci siamo calati nei loro panni, proponendo il ritiro di due esemplari a gasolio Euro 3 (una Mercedes-Benz Classe A e una Volvo XC70 Station Wagon Cross Country) e di due omologati invece Euro 4 (unOpel Astra GTC e una Citroën Xsara ...