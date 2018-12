Nuovi dettagli e video gameplay per Anthem su Interceptor e Fortezze

Juventus-Isco - conferma dalla Spagna : i Nuovi dettagli : JUVENTUS ISCO- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista sul fronte mercato invernale. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS”, i bianconeri sarebbero pronti ad affondare il colpo su Isco. Il centrocampista spagnolo, ai ferri corti con il club madrileno, potrebbe decidere di aprire fin da subito all’inizio di una nuova avventura. […] L'articolo Juventus-Isco, conferma ...

Samsung Galaxy 10 e S10 Plus protagonisti di alcuni render - con Nuovi dettagli tecnici : Diamo uno sguardo più approfondito a quello che potrebbe essere l'aspetto di Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, con dimensioni e nuovi render. L'articolo Samsung Galaxy 10 e S10 Plus protagonisti di alcuni render, con nuovi dettagli tecnici proviene da TuttoAndroid.

Travis Strikes Again : emergono Nuovi dettagli sul titolo : Durante una recente intervista il noto Goichi Suda (conosciuto anche come Suda51) ha svelato qualche curiosità in più sul suo Travis Strikes Again: No More Heroes in uscita il 18 gennaio su Nintendo Switch. Per chi non lo sapesse, Suda51 è il creatore di titoli del calibro di Killer7, Shadows of the Damned e The 25th Ward: The Silver Case.Come riporta WCCFTECH, per prima cosa emerge che il titolo sarà fortemente incentrato sulla coop, pur non ...

Ace Combat 7 : emergono Nuovi dettagli su longevità e multiplayer : Ace Combat 7 si prepara ad arrivare su console il prossimo mese e qualche settimana dopo anche su PC. Nel frattempo Bandai Namco ha svelato qualche curiosità in più sul titolo tramite una recente intervista.Come riporta WCCFTECH, dall'intervista è emerso che nella modalità multigiocatore sarà dato molto spazio al fattore personalizzazione e che i giocatori potranno utilizzare varie tattiche nelle partite online. Inoltre nelle partite a squadre ...

Nuovi video gameplay per Anthem - dettagli su loot ed equipaggiamenti : Tutti i fan e coloro che lo attendono con ansia lo sapevano, BioWare ha trasmesso un nuovo e atteso livestream per Anthem. Durante questa diretta sono state svelate moltissime novità interessante anche alcuni video gameplay. In particolare durante il livestream il team di sviluppo si è concentrato su informazioni riguardanti l'equipaggiamento e il loot. Innanzitutto non ci saranno scambi tra i giocatori, ma ci sarà un sistema di drop ...

Nuovi dettagli sugli schermi dei Samsung Galaxy S10 e conferme da un produttore di cover : Scopriamo Nuovi dettagli sugli schermi che dovrebbero essere utilizzati sulle tre varianti di Samsung Galaxy S10, mentre Olixar sembra avere già pronte le cover protettive. L'articolo Nuovi dettagli sugli schermi dei Samsung Galaxy S10 e conferme da un produttore di cover proviene da TuttoAndroid.

Nuovi dettagli per Mortal Kombat 11 : In occasione dei Game Awards 2018, NetherRealm Studios ha annunciato Mortal Kombat 11, quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi e interessanti dettagli. Mortal Kombat 11: Nuovi dettagli sul Gameplay La scheda ufficiale del prodotto riporta: Mortal Kombat è tornato ed è più in forma che mai in questa nuova e fantastica evoluzione dell’iconico titolo. Ora puoi personalizzare le varianti dei tuoi combattenti ...

VOID BASTARDS : Nuovi dettagli sul Gameplay : Annunciato in occasione dell’X018 Fan Fest di Città del Messico, VOID BASTARDS torna a far parlare di se con Nuovi dettagli sul Gameplay, a divulgarli è stato il CEO di Blue Manchu “Jonathan Chey”. Nuove curiosità sul Gameplay di VOID BASTARDS A seguire la sua dichiarazione: Ho imparato molto da Bioshcok e System Shock 2, molto più di quanto potessi mai immaginare, sopratutto sulla necessità ...

Pokémon GO : emergono Nuovi dettagli sulle battaglie tra giocatori : Dopo i rumor dei giorni scorsi Niantic ha annunciato l'arrivo degli scontri tra allenatori in Pokémon GO, ma come funzioneranno esattamente?Come riporta il sito ufficiale del gioco, ogni allenatore potrà usare squadre di 3 Pokémon e ci si potrà sfidare in ogni momento, una volta terminate le cosiddette sfide allenatore potrete ricevere fantastici premi. Inoltre un giocatore potrà competere solo con quelli della sua stessa lega allenatore:"Le ...

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO FIDANZATI/ Nuovi dettagli a Uomini e donne : la cena con notte in albergo - IlSussidiario.net : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO FIDANZATI, La dedica del cavaliere di Uomini e donne: 'Tutto per questo angelo caduto dal cielo'

CRISPR sugli embrioni in Cina : Nuovi dettagli sull'esperimento che ha scioccato il mondo : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Samsung ha svelato Nuovi dettagli sul suo smartphone pieghevole : Il primo smartphone pieghevole è sempre più vicino, Samsung stessa ne svela ora ulteriori dettagli. Oltre alle dimensioni dei display, flessibile e standard, la casa sudcoreana ha mostrato alcuni screenshot esemplificativi di come una nuova tecnologia chiamata Continuity renda giustizia al tutto. L'articolo Samsung ha svelato nuovi dettagli sul suo smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

LEGO DC Super Villains : Tutti i dettagli sui Nuovi DLC : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha rivelato il contenuto e i personaggi di due nuovi pacchetti del film di Aquaman in arrivo per LEGO DC Super-Villains disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows. LEGO DC Super Villains si espande con 2 nuovi pacchetti I pacchetti scaricabili aggiungono livelli e personaggi DC ispirati all’attesissimo film di Warner Bros. ...

Fedez rivela Nuovi dettagli sulla litigata con J-Ax : 'Ho scoperto cose non piacevoli' : In occasione di un evento organizzato da Vanity Fair Fedez è tornato a parlare del suo rapporto con J-Ax e di quello che è successo nei mesi scorsi, al punto che i due hanno preso due strade differenti, non soltanto dal punto di vista lavorativo ma anche umano. Dopo il grandioso concerto evento che hanno tenuto a San Siro, ecco che la strada professionale di Fedez e quella di J-Ax si è definitivamente interrotta e in queste ore il rapper ha ...