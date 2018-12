Nuovi album di Beyoncé a sorpresa online prima di Natale | ma non è come sembra

Alessia Macari Nuovi progetti per il 2019 : matrimonio - album e Isola dei Famosi : Alessia Macari news: anno entusiasmante per la Ciociara di Avanti un altro Il nuovo anno sarà molto impegnativo per Alessia Macari. La Ciociara di Avanti un altro ha finalmente realizzato il suo sogno: quello di intraprendere la strada di cantante professionista. In un’intervista a Nuovo Tv la 25enne ha annunciato che presto uscirà il suo […] L'articolo Alessia Macari nuovi progetti per il 2019: matrimonio, album e Isola dei Famosi ...

Due Nuovi album di Rihanna in arrivo nel 2019? Rumors sul doppio disco e il duetto con Beyoncé : L'indiscrezione che vorrebbe ben due nuovi album di Rihanna in lavorazione in questo momento sembra confermata dal padre della cantante. Dopo quasi tre anni dall'uscita di ANTI, che debuttò con un'uscita a sorpresa all'inizio del 2016, la popstar barbadiana sarebbe in procinto di rilasciare un doppio album di inediti, di cui uno pop e un altro dallo stile reggae come anticipato da vari Rumors. A dare manforte all'ipotesi di due dischi in ...

Imagine Dragons e Muse - il ritorno alla musica con due Nuovi album : Imagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsDue album, uno stesso giorno. Muse e Imagine Dragons hanno scelto, entrambi, venerdì 9 novembre per pubblicare, ciascuno, il proprio disco. Per i Muse, che il 13 dicembre si esibiranno live alla finale di X Factor 12, si tratta dell’ottavo album in studio, per gli Imagine Dragons, che ogni mese, su ...

Audio e testo di Voglio e Buona vita di Marco Mengoni - i due Nuovi singoli in attesa dell’album : Voglio e Buona vita di Marco Mengoni anticipano l'album che i fan attendono per la fine del mese di novembre. Sono quindi due i singoli che l'artista di Ronciglione ha voluto rilasciare per il supporto del nuovo album, del quale si attende ancora il titolo. Il 19 ottobre, data X per il rilascio dei due brani con i quali si può capire qualcosa in più delle nuove intenzioni di Marco Mengoni, accoglie quindi i due brani che mostrano due facce ...