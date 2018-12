Nuoto | Missy Franklin si ritira a soli 23 anni

gqitalia

: A soli 23 anni, dopo 6 medaglie olimpiche e 15 medaglie mondiali, Missy #Franklin annuncia il ritiro dal nuoto: gra… - Eurosport_IT : A soli 23 anni, dopo 6 medaglie olimpiche e 15 medaglie mondiali, Missy #Franklin annuncia il ritiro dal nuoto: gra… - Swim4life_it : “Il nuoto è stato, e sempre sarà, una grande parte della mia vita” Missy Franklin USA Swimming FINA Speedo - SwimmerShopit : Nuoto, Missy Franklin dice addio al nuoto a 23 anni -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Goodbye. È stato bello. Si23uno dei talenti più fulgidi deldegli ultimi. Lascia le competizioni con una bacheca formidabile di 5 ori olimpici e 11 mondiali conquistati in giovanissima età, un arco di tempo attraversato come cometa stupefacente tra i Giochi di Londra del 2012, quando aveva 17e salì sul podio più alto dei 100 e 200 dorso, della 4x200 sl e la 4x100 mista Usa con un bronzo nella 4x100 sl; e i mondiali di Barcellona l'anno successivo quando spodestò dal trono di regina delFederica Pellegrini battuta nella sua gara dei 200 sl e aggiungendo al bottino anche gli ori dei 100 e 200 dorso e delle tre staffette. È stata la prima donna a vincere 4 ori in una stessa Olimpiade nello stesso sport. E la prima a vincere 6 medaglie in una stessa edizione dei mondiali.«È la lettera ...