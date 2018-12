Nuoto | c' è aria di rivoluzione Gli atleti vogliono un format stile Champions

Nuoto – Mondiali vasca corta - doppietta statunitense nei 100 farfalla : Ilaria Bianchi ai piedi del podio : Ilaria Bianchi ai piedi del podio nei 100 metri farfalla ai Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018: doppietta statunitense, oro a Dahlia Dopo la medaglia d’argento di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero dei Mondiali di Nuoto in vasca corta, è arrivato il turno delle due finaliste azzurre dei 100 metri farfalla: Ilaria Bianchi ed Elena di Liddo hanno lottato per un buon risultato ad Hangzhou, senza però riuscire a raggiungere il ...

PallaNuoto - Serie A1 2018-2019 : vincono le tre big del campionato - tutto invariato in vetta. Bene anche l’Ortigia : La decima tornata del massimo campionato della Pallanuoto maschile è tutto sommato interlocutorio: le big del torneo nostrano non hanno problemi a centrare i tre punti e continuare la cavalcata nelle zone nobili della graduatoria. Larghi e facili infatti i successi per il Brescia, vittorioso per 13-6 sul Catania, per la Sport Management, che vola 12-5 contro il fanalino Bogliasco e per la Pro Recco, che, una volta incassata in appello la ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Ilaria Cusinato e Martina Carraro - le donne dei record in Cina : I Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) stanno per chiudere i battenti e la giornata odierna per l’Italia è stata un po’ quella dei rimpianti. I quarti posti della 4×50 mista uomini e di Martina Carraro nei 100 rana amareggiano perché aumentare il computo di 5 medaglie (2 argenti e 3 bronzi) era possibile. Il Bel Paese rischia seriamente di non vincere neanche un oro in questa rassegna iridata, cosa che non ...

Nuoto - Ilaria Cusinato quinta nei 200 misti : Kantinka Hosszu vince la medaglia d'oro nei 200 misti ai mondiali di vasca corta di Hangzhou. L'ungherese si impone con il tempo di 2'03'25 precedendo le statunitensi Melanie Margalis, 2'04''62, e ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Elena Di Liddo domina la semifinale dei 100 farfalla - qualificata anche Ilaria Bianchi : Le due azzurre chiudono al primo e al terzo posto la prima semifinale dei 100 farfalla, per la Di Liddo anche il record italiano Grande prestazione di Elena Di Liddo nella prima semifinale dei 100 metri farfalla ai Mondiali in vasca corta, in corso di svolgimento ad Hangzhou. L’italiana vince in scioltezza, centrando anche il record italiano che gli permette di volare direttamente in finale. Insieme a lei ci sarà anche Ilaria ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : 4×50 mista maschile azzurra a caccia della medaglia - Ilaria Cusinato e Martina Carraro outsider nei 200 misti e nei 100 rana : Penultima giornata di finali ad Hangzhou (Cina) per i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. La piscina da 25 metri asiatica sarà teatro di sfide molto interessanti e gli azzurri cercheranno di rimpinguare il bottino attuale di 5 medaglie (2 argenti e 3 bronzi). Non si preannuncia un obiettivo facile da centrare per via di una concorrenza estremamente qualitativa. Il programma avrà inizio con la staffetta 4×50 mista maschile e qui il Bel ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 15 dicembre. 4×50 mista uomini - 4×200 donne e Ilaria Cusinato in finale! C’è Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2018 in DIRETTA : batterie 15 dicembre. 4×50 mista e Ilaria Cusinato in finale! C’è Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima giornata dedicata alle batterie dei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Il Tennis Center dell’Expo Olimpica ed internazionale della città cinese sarà teatro di un day-5 che mette i brividi per quanto concerne i colori azzurri. Sono davvero tanti gli atleti del Bel Paese che gareggeranno nella piscina asiatica e lo spettacolo potrebbe essere per palati ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : l’esordio di Gregorio Paltrinieri - Ilaria Cusinato e Fabio Scozzoli ci riprovano nelle batterie della penultima giornata : Il tempo vola e ad Hangzhou (Cina) siamo giunti alla penultima giornata di gare in questi Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta. Si preannuncia un day-5 piuttosto intenso nelle batterie del mattino cinese (la nottata italiana). Partendo dalla fine del programma, sarà il giorno dell’esordio di Gregorio Paltrinieri. L’azzurro gareggerà nelle heat dei 1500 stile libero e come è ovvio le attenzioni saranno in primis per lui. Reduce da ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Ilaria Cusinato fuori dalla finale dei 100 metri misti individuali : Ilaria Cusinato si ferma in semifinale nei 100 metri misti individuali dei Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 Dopo la finale dei Piero Codia nei 100 metri farfalla, è scesa in vasca un’altra italiana, ai Mondiali di Nuoto in vasca corta 2018 in corso ad Hangzou: Ilaria Cusinato ha disputato la semifinale dei 100 metri misti individuali, chiudendo la sua batteria col sesto tempo, col crono di 59.85. Poche le probabilità della ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Katinka Hosszu è imbattibile nei 200 farfalla - Ilaria Bianchi solo quinta : L’ungherese vince la medaglia d’oro nei 200 farfalla ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou, quinto posto per l’azzurra Bianchi Katinka Hosszu torna prepotentemente sotto i riflettori del Nuoto internazionale, vincendo la medaglia d’oro nei 200 farfalla ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou. L’ungherese non lascia scampo alla statunitense Dahlia, costretta ad arrendersi per soli 13 millesimi. A completare il ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 – Ilaria Bianchi vuole i 200 farfalla : “in finale dovrò fare di meglio” : Nuoto, Mondiali vasca corta 2018 ad Hangzhou, Ilaria Bianchi pronta ad affrontare la finale dei 200 farfalla “Avevo preparato la gara per ripetere quella degli europei. In finale bisognerà fare meglio, magari controllare di più la prima parte e poi sparare tutto nel finale“. Sono i propositi in vista della finale dei 200 farfalla di Ilaria Bianchi che oggi ha staccato il pass per la finalissima ai Mondiali in vasca corta in ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Ilaria Cusinato fa sognare - poi chiude quarta nei 400 misti : Poco più di mezzo secondo ha diviso Ilaria Cusinato dal podio nei 400 misti ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Huangzhou (Cina). L’azzurra ha concluso in quarta posizione la finale dominata dall’ungherese Katinka Hosszu davanti all’americana Melanie Margalis ed alla francese Fantine Lesaffre. La gara ha visto il dominio incontrastato della Hosszu, prima in 4’21″40: la 29enne ungherese ha bissato il titolo di due ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : Ilaria Cusinato ai piedi del podio nei 400 misti - Katinka Hosszu d’oro ad Hangzhou : Medaglia di legno per Ilaria Cusinato: l’azzurra ai piedi del podio nei 400 misti dei Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou Niente da fare per Ilaria Cusinato nella finale dei 400 misti dei Mondiali di Nuoto in vasca corta appena disputati ad Hangzhou. L’azzurra, dopo un inizio di gara positiva, l’azzurra ha ceduto nei tratti finali, dovendosi accontentare di una medaglia di legno. Quarto posto per la Cusinato, che ...