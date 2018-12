Nugnes | M5s | | Nella manovra c' è molto che non va

M5s - fuga da Luigi Di Maio al Senato : lasciano Gregorio De Falco e Paola Nugnes : I ribelli grillini al Senato tornano a minacciare una loro fuga dal Movimento. Il comandante Gregorio De Falco e gli altri dissidentì M5S che a suo tempo non hanno votato il dl sicurezza ammettono di ...

Di Maio padre - anche l’anima critica del M5S difende il vicepremier. Nugnes : “Non deve riferire in Aula” : Luigi Di Maio inizialmente previsto ad un convegno al Senato sull’economia circolare, è costretto a disertare. Tra i presenti c’è Paola Nugnes e la senatrice M5S dice la sua circa la vicenda sollevata da le Iene sugli affari della famiglia del leader pentastellato “Se un imprenditore deve essere indagato per sospetti sulla sua attività, questo deve essere fatte nelle sedi opportune, con tranquillità. Credo che qualunque volta venga ...

Nugnes - M5S - : «Ho restituito 300 mila euro. Le parole di Di Maio? La diffamazione è penale» : La senatrice 'ribelle' del Movimento 5 Stelle, Paola Nugnes, ha mostrato su Facebook la foto della donazione di 6.000 euro, fatta per le popolazioni colpite dalle alluvioni negli ultimi mesi, e sembra ...

Paola Nugnes (M5S) pubblica i bonifici : “Ho sempre restituito i soldi e continuerò a farlo” : La senatrice pentastellata Paola Nugnes ha pubblicato le foto dei bonifici con le restituzioni, come risposta a chi ha voluto supporre ci fossero motivazioni di natura economica dietro il suo dissenso: "Come è brutto dover lasciare i temi e dover scendere a certi livelli di impoverimento del dibattito".Continua a leggere

Dl Genova - Nugnes (M5S) pubblica i bonifici : “Ho sempre restituito i soldi e continuerò a farlo” : La senatrice pentastellata Paola Nugnes ha pubblicato le foto dei bonifici con le restituzioni, come risposta a chi ha voluto supporre ci fossero motivazioni di natura economica dietro il suo dissenso: "Come è brutto dover lasciare i temi e dover scendere a certi livelli di impoverimento del dibattito".Continua a leggere

M5S - Patuanelli : “De Falco e Nugnes? Esistono regole. Giusta riflessione sulla permanenza nel nostro progetto” : Il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli sui senatori dissidenti Nugnes e De Falco non usa mezzi termini: “Stiamo valutando quali provvedimenti mettere in campo, ci sono differenti livelli, ma è giusto riflettere sulla permanenza di queste persone nel nostro progetto. Il gruppo ha le sue regole e le discussioni vanno fatte entro i confini di queste regole”. “Chi ha deciso di anteporre i propri interessi a quelli del Paese ...

De Falco tradisce il M5S. Di Maio : “De Falco e Nugnes già sotto procedura” (VIDEO) : De Falco vota insieme all’opposizione, governo sotto sul condono a Ischia, Di Maio non ci sta! Il comandante Gregorio De Falco scende dal governo. Il senatore dissidente del M5s vota insieme all’opposizione in Commissione a Palazzo Madama e la maggioranza va sotto sull’emendamento all’articolo 25 del decreto Genova, quello che disciplina le pratiche di condono a Ischia. Una bomba sui 5 Stelle, una provocazione bella e ...

M5S si spacca - Fattori sta con De Falco e Nugnes : "C'è un clima di terrorismo psicologico" : Hanno votato in dissenso e la loro posizione è all'esame dei probiviri, che potrebbero decretarne l'espulsione. Gregorio De Falco e Paola Nugnes sono i responsabili della scivolata della maggioranza in Commissione al Senato sul decreto Genova e, a detta dei 5 Stelle, la pagheranno. Elena Fattori, un'altra dei dissidenti del Movimento, li ringrazia pubblicamente su Facebook per il loro "coraggio", denunciando "un clima di terrorismo ...

Dl Genova - governo battuto in commissione con due ribelli M5s : "No a condono Ischia" | Di Maio : "Decreto passerà - De Falco-Nugnes sotto procedura probiviri" : La modifica all'articolo 25 è stato approvato con al voto favorevole del senatore M5s Gregorio De Falco e l'astensione della pentastellata Nugnes.

Dl Genova - De Falco e Nugnes i voti M5s mancati alla maggioranza : Roma, 13 nov., askanews, - Forza Italia e Pd mettono in minoranza il Governo, ma sono le divisioni nei 5 stelle, evidentemente non superate dopo lo scontro sul decreto sicurezza al Senato, a dare la ...

Decreto Genova - maggioranza battuta. Per il M5s De Falco e Nugnes "hanno tradito" : "Quello che è successo in Commissione Lavori Pubblici non riguarda né il governo né la maggioranza, che è e resta solida. Riguarda solo due persone che hanno tradito l'impegno preso con i cittadini: Gregorio De Falco e Paola Nugnes. I lavori in commissione vanno avanti e in Aula correggeremo questa spiacevole stortura". Lo annuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, ...

I dissidenti M5S finiscono sotto processo. Nugnes : "Tutto cambia nel tempo - anche il Movimento" : Hanno deciso di non votare la fiducia al Governo perché non condividevano il decreto Sicurezza. Ora sono sottoposti al giudizio dei probiviri, perché i vertici dei 5 Stelle hanno giudicato grave il loro comportamento in Senato. Sono cinque i ribelli del Movimento che sono ora "sotto processo" e, in attesa del giudizio interno, ribadiscono le loro motivazioni. A parlare sono Paola Nugnes sul Corriere della Sera e Gregorio De Falco ...

Dl Sicurezza - Nugnes - De Falco e Fattori escono dall’Aula : “Va contro programma M5s - non basta grigio compito di ratifica” : Dopo le tensioni durante i lavori in Commissione e le richieste di modifica più volte rilanciate e rimaste inascoltate, i senatori M5s Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco, critici sul Decreto Sicurezza hanno scelto di uscire dall’Aula, considerata la decisione del governo di mettere la fiducia. “Rinnoviamo la nostra fiducia, continuiamo a sostenere questo governo”, hanno spiegato, decidendo di intervenire in Aula in ...

Dl Sicurezza - Nugnes (M5S) : “Fiducia? Mi asterrò per non votare contro il decreto” e De Falco : “Non parlo più” : Si concretizza lo spettro della fiducia sul decreto Sicurezza in discussione al Senato. La vicenda scuote il M5S dopo le parole di Stefano Buffagni, rivolte ai pochi Senatori ‘dissidenti’ e condivise da Gianluigi Paragone: “Un voto di segno ostile alla fiducia li metterebbe in una posizione di estraneità alla maggioranza e poi dovrebbero prendere decisioni conseguenti e se invece di votare, come sembra, usciranno ...