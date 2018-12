No alla Tav anticipato da Bloomberg | presidente commissione | Se è stato uno dei

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

L’anticipazione di Bloomberg : “L’analisi costi-benefici ha detto no alla Tav” : L’analisi costi-benefici commissionata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per valutare la Tav Torino-Lione boccerà il progetto, stabilendo che non è economicamente sostenibile. Lo scrive l’agenzia Bloomberg citando due fonti vicine al dossier e aggiungendo che si tratta di una «grossa vittoria per il Movimento Cinque Stelle», storic...

Natale - come addobbare casa - preparare la tavola - i regali più adatti e più alla moda : Dall'albero di Natale più grande del mondo di Gubbio al Light Music Show di Bressanone, dalle luci d'artista di Salerno e Torino alle fiaccole di Abbadia San Salvatore e le candele di Candelara. Fino ...

Belen Rodriguez - il papà Gustavo impazzisce/ Lancia oggetti dalla finestra - trasportato di forza in ospedale : Il papà di Belen Rodriguez, Gustavo, impazzisce: urla e Lancia oggetti dal balcone. I medici dell'ambulanza decidono di portarlo in ospedale.

Belen Rodriguez - trasportato in ospedale il padre Gustavo : lanciava oggetti dalla finestra : Il padre della show girl argentina è stato trasportato in ospedale, visto il suo comportamento sopra le righe tenuto nel pomeriggio di domenica Una situazione di cui Belen Rodriguez avrebbe fatto volentieri a meno, dal momento che si tratta della salute del padre. Gustavo Rodriguez infatti è stato trasportato in ospedale nella giornata di domenica, dopo che alcune volanti della polizia lo hanno sorpreso a urlare e lanciare oggetti da un ...

Belen Rodriguez - il padre Gustavo lancia oggetti in strada dalla finestra : ricoverato in ospedale : “Qualcuno sta lanciando oggetti in strada, venite subito“: è la segnalazione arrivata domenica pomeriggio ai carabinieri da alcuni residenti del quartiere Brera, a Milano. Come riferisce Il Giorno, quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato un sessantenne in evidente stato di alterazione psico-fisica che lanciava di tutto dalla finestra di casa. Una volta fermato e trasportato in ambulanza, si è scoperto che ...

Monte Bianco - alla scoperta dell'ottava meraviglia d'Europa : Qualcuno lo ha definito l' ottava meraviglia del Mondo , un luogo dove la neve regna sovrana, un posto in cui la passione per gli sci si mescola al desiderio di misurarsi con sé stessi e la natura. Stiamo parlando del Monte Bianco , il tetto d'...

Un archeologo riporta alla luce un gioco da tavolo vecchio 4.000 anni : Alcuni segni sul pavimento di una vecchia capanna di bestiame in Azerbaijan sembrano essere un esempio di Hounds and Jackals, uno dei giochi da tavolo più famosi dei tempi antichi, segnala Kotaku.Come riporta l'ABC, l'archeologo Walter Crist, dell'American Museum of Natural History (e autore di un libro specifico sui giochi da tavolo egiziani), ha fatto la scoperta dopo che in molti erano incerti su cosa significassero effettivamente gli strani ...

Champions : alla Roma negli ottavi toccano i portoghesi del Porto : Champions League benevola per la Roma di un Di Francesco sempre sulla graticola, anche dopo il 3-2 interno col Genoa: dalle urne di Nyon, infatti, è uscito il non irresistibile Porto. Evitati dunque squadroni più blasonati come ad esempio Manchester City o Barcellona. Avrebbero rappresentato uno scoglio difficilmente superabile soprattutto in trasferta e da un punto di vista meramente tecnico. Lo scorso anno la Roma perse a Madrid, a Donets, ...

Taekwondo - World Grand Slam Wuxi 2018 : Vito Dell’Aquila esce agli ottavi ma può guardare con fiducia alla prossima stagione : Si è concluso ieri a Wuxi (Cina) il World Grand Slam, ultimo appuntamento della stagione 2018 di Taekwondo. Il torneo, alla sua seconda edizione, era riservato ai 16 migliori atleti delle otto categorie di peso olimpiche e costituiva una tappa importante verso Tokyo 2020. L’unico azzurro presente era il 18enne pugliese Vito Dell’Aquila, punta di diamante del movimento nazionale. L’atleta italiano è stato eliminato al primo ...