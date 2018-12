No alla 'gogna' sul posto di lavoro : Roma, 21 dic., AdnKronos, - 'Faccine' e punteggi associati ai volti dei lavoratori nella bacheca aziendale. Era questo il sistema adottato da una cooperativa toscana che opera nel settore della ...

Roma - Costa e Raggi contestati alla conferenza stampa dopo rogo al Tmb di via Salaria : “Vergognatevi non avete fatto nulla” : “Vergognatevi, Non avete fatto nulla”. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. conferenza indetta dopo la visita all’impianto Tmb di via Salaria, andato a fuoco nella notte. “La Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze – ha rassicurato Costa -, quindi non ci sarà ...

Corinaldo - la sciacallata di Laura Boldrini contro Matteo Salvini? Doppia vergogna : quando lei... : Dopo la strage di Corinaldo al concerto di Sfera Ebbasta , Laura Boldrini non ha trovato nulla di meglio da fare che accusare Matteo Salvini , bollato come ministro poco 'serio' perché non si è recato ...

Copa Libertadores - River-Boca a Madrid. Gallardo : 'È una vergogna totale' : La finale di Copa Libertadores... in Europa! Strano, ma vero. Ormai la decisione è stata presa, il Superclàsico si giocherà il prossimo 9 dicembre allo stadio Santiago Bernabeu. A quasi un mese dalla ...

Boldrini contro Salvini : “Hai messo alla gogna tre minorenni su Fb - cancella quel post” : Durante un fuori onda, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo Salvini di cancellare i commenti sessisti presenti sulla sua pagina Facebook e riferiti alle tre studentesse minorenni ritratte con un cartello anti-Salvini durante una manifestazione di protesta. Il vicepremier ha risposto: "Ma tu hai visto che cartello avevano in mano queste? Parlano di piazzale Loreto". "Mi dissocio da questo, ma ...

Macron : grazie alla polizia - vergogna per aggressori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gli attacchi alla volontaria rapita : «Che vergogna quegli insulti a Silvia» : Se c'è una cosa a cui stiamo attenti come organismi Focsiv, 84 in 80 Paesi nel mondo, è a non lasciare sole le persone soprattutto se sono giovani e non solo per questioni di sicurezza. A maggior ...

Lory Del Santo : alla gogna al GF Vip 3 - la Casa sul piede di guerra : Lory Del Santo ha dato la possibilità al resto del gruppo di darle addosso. Durante la diretta di oggi del GF Vip 3 sono stati mostrati alcuni spezzoni con il pensiero dei concorrenti su Stefano Sala e Benedetta Mazza. Fra questi anche una parte di un confessionale di Lory Del Santo, che ha sottolineato come il flirt abbia permesso al modello di emergere. Nulla di strano o falso: peccato che il gruppo abbia reagito in modo diverso. Lory Del ...

Studenti contro Salvini : “Ha preso di mira delle minorenni condannandole alla gogna mediatica” : Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha pubblicato un post sui suoi profili con la foto di tre ragazze, palesemente riconoscibili, mentre manifestano durante il "No Salvini Day". Il post è stato accompagnato anche dal commento "Poverette. E sorridono pure...". Questo ha immediatamente scatenato i sostenitori del leghista che si sono scagliati con violenti insulti verso le ragazzine. Quanto accaduto ha portato gli Studenti a rispondere ...

Matteo Salvini appeso a piazzale Loreto - la vergogna. E lui risponde alla ragazzine così : da ovazione : appeso a piazzale Loreto. Per Matteo Salvini da qualche mese è l'insulto più gettonato a sinistra, con studenti e centri sociali che sognano di poter far fare al leader della Lega e ministro degli ...

Authority dei trasporti : l'emergenza Genova insegna che non c'è limite alla vergogna? : Il ponte di Genova, i rallentamenti del Brennero sono due aspetti che possono "costare" all'economia nazionale una rilevante perdita di competitività. E non è possibile dimenticare come sussistano ...

'ndrangheta - due anni all'ex Juve IaquintaUrla alla corte : "Vergogna - siete ridicoli" : Il padre dell'ex attaccante, accusato di associazione mafiosa, è stato condannato a 19 anni. Il giocatore della Nazionale Campione del Mondo è stato condannato per possesso d'armi.

Alla Festa del Foglio Ermini mette in guardia dalla gogna mediatica : La sua elezione a vicepresidente del Csm non è stata presa bene dal vicepremier Luigi Di Maio e dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Critiche, accuse, ipotesi di complotto “della parte maggioritaria di magistrati che ha deciso di fare politica!”, almeno a sentire il Guardasigilli. David Er

La mamma non paga la mensa - bimba africana messa alla gogna sul sito del Comune di Roma : Il nome della mamma, di origine africana, che non ha pagato la retta della mensa scolastica e quello della figlia di soli 9 anni pubblicati sul sito web del Comune di Roma. E bollati come morosi. Lo riporta la cronaca di Roma del quotidiano il messaggero.A differenza di Lodi, stavolta non c'è di mezzo una sindaca leghista. L'amministrazione comunale è quella di Virginia Raggi, di segno grillino dunque, mentre quella del Municipio ...