Nel sottosuolo di Tel Aviv si nasconde un luogo imperdibile

Trovate forma di vita ignote Nel sottosuolo terrestre : i batteri ‘zombie’ rilevati dopo 10 anni di studi : Il sottosuolo terrestre è popolato da batteri ‘zombie’. Si tratta per lo più di forme di vita ignote, che creano un deposito di carbonio da 245 a 385 volte più grande di quello prodotto in superficie dagli esseri umani. Sono questi i primi risultati di 10 anni di studi condotti nell’ambito del progetto Deep Carbon Observatory da un gruppo formato da circa mille ricercatori di trentaquattro paesi del mondo, presentati al ...

Arrivata su Marte la sonda con il “naso” italiano : farà un viaggio Nel sottosuolo del pianeta : Dopo un viaggio interplanetario di 58 milioni di chilometri la sonda spaziale Insight è atterrata su Marte, nella zona vulcanica “Elysium Planitia”. Il segnale radio tanto atteso al centro Nasa Jpl di Pasadena, in California, è arrivato però 8 minuti dopo, a causa della distanza tra Marte e Terra. Un tempo breve, perché solitamente è di 14 minut...

È allarme banda del buco a Napoli : ispezioni Nel sottosuolo di via Filangieri : I carabinieri di Chiaia stanno ispezionando il sottosuolo in via Filangieri insieme al personale del servizio Fognature del Comune di Napoli. Il controllo è scattato in seguito alla segnalazione di ...

Marte : Nelle acque salate del sottosuolo c'è abbastanza ossigeno per la vita