Nba - show di Gallinari e Doncic : 32 punti a testa ma vincono i Clippers : Un Danilo Gallinari monumentale trascina alla vittoria i Los Angeles Clippers nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo dello Staples Center, la trentenne ala di Sant'...

Risultati Nba – Gallinari show! I 35 punti di Harden non bastano ai Rockets : Danilo Gallinari protagonista indiscusso delle partite di NBA della notte: tutti i Risultati Solo due le partite di NBA disputate nella notte italiana: i Miai Heat hanno conquistato un’importante vittoria, davanti al pubblico di casa contro gli Houston Rockets per 101-99. Tra i padroni di casa si sono distinti Richardson e Johnson, a referto rispettivamente con 22 e 19 punti, ma nonostante la sconfitta è stato Harden il protagonista ...

Nba - Belinelli show e gli Spurs volano. Utah supera Golden State : NEW YORK, USA, - Super Marco Belinelli e gli Spurs volano. Nella notte NBA l'azzurro, con 18 punti, conditi da 2 rimbalzi e 3 assist,, suo record stagionale, in 17' è il grande protagonista del ...

Nba - i risultati della notte : Harden show contro Memphis - Boston si ferma a Detroit : ... prima la Chicago che con Jordan e Pippen ha conquistato uno spazio nel cuore dei tifosi di tutto il mondo, e poi con la Utah resa celebre dalla coppia Stockton&Malone , o forse anche solo per la ...

Risultati Nba – Harden show - il Barba ne mette a segno 50! Il ‘derby italiano’ a Belinelli : James Harden asfalta LeBron James, il ‘derby italiano’ va a Belinelli: tutti i Risultati delle partite NBA disputate nella notte italiana Solo quattro le partite di NBA disputate nella notte italiana, nonostante ciò, però, non è mancato lo spettacolo. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con i padroni di casa che hanno conquistato una speciale vittoria per 126-111. Un incredibile James ...

Nba come nell’era Magic : arbitri e stranieri fanno rivivere lo show : «La difesa vince i titoli, l’attacco vende i biglietti». Basandosi sull’antica massima dello sport americano, la Nba dovrebbe conoscere un’ondata di popolarità senza precedenti, se non fosse che il basket statunitense ha già completato la globalizzazione planetaria. Un’operazione che iniziò a metà Anni 80 grazie al duello tra Magic Johnson e Larry ...

Nba - show di Lebron e Curry : 42 punti a testa. Sconfitte per Gallinari e Belinelli : Dieci incontri nel turno di questa notte in Nba. Vincono e si confermano in testa i Toronto Raptors , la squadra forse più in forma del momento, prevalendo nettamente su Philadelphia per 113-102. ...

Nba - risultati : LeBron show - Spurs ribaltati. Gallinari si ferma a Memphis : I Lakers , 15-9, , trascinati per mano da LeBron mostruoso con 42 punti, vincono la terza partita consecutiva regolando sul terreno di casa gli Spurs , 11-14, sempre più' in crisi. Belinelli gioca ...

Risultati Nba – Durant - Curry e Thompson non bastano agli Warriors - Rockets show nella notte italiana : Golden State ko, sorridono Houston Rockets e Toronto Raptors: i Risultati delle partite di NBA della notte Un sabato sera ricco di spettacolo sui parquet americani tra giocate da urlo e sorprese. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Detroit Pistons e Golden State Warriors: i padroni di casa hanno mandato al tappeto i campioni in carica per 111-102. Il terzetto Durant, Curry e Thompson, andati a referto rispettivamente con 28, 27 e 21 ...

Basket - Nba show Durant - ma Warriors ko a Toronto. I Clippers non si fermano più : WASHINGTON - In Nba il vento sta cambiando. Solo tre le gare disputate nella notte italiana, ma sono tre partite ricche di significato. E' la notte orgogliosa di Toronto che dà l'ennesimo segnale di ...

Nba - LeBron show : stesa Indiana Gallinari non si ferma più : Sacramento-Los Angeles Clippers 121-133 I Clippers non hanno nessuna intenzione di rallentare e solidificano il loro primato nella Western Conference mettendo ko i Kings a Sacramento. LA gioca una ...

Nba - Durant show : segna 51 punti ma Toronto batte i Warriors : 'Sta succedendo qualcosa di speciale a Toronto: potremmo anche rivederci alle Finals'. Klay Thompson era stato profetico prima della partita: i Raptors sono davvero speciali. La miglior squadra Nba di ...

Nba - Raptors-Warriors - che show! Toronto vince all'OT - non bastano i 51 di Kevin Durant : Toronto Raptors-Golden State Warriors 131-128 OT In molti si aspettavano una super partita, uno scontro tra titani, un assaggio di cosa potremo rivedere a giugno sul parquet alle Finals. Ecco, Raptors ...

Nba - la stella di Doncic inizia a brillare : che show nella notte “in faccia” ad Harden [VIDEO] : Luka Doncic ha giocato una gara sontuosa questa notte contro Harden ed i suoi Houston Rockets, vittoria importante per Dallas ed il suo rookie Luka Doncic si sta pian piano prendendo l’NBA. Da rookie è davvero difficile farsi rispettare, sopratutto se sei un pallido sloveno alla prima esperienza negli States. Doncic però non è un ragazzo normale, è precoce in tutto ciò che fa ed anche nell’ambientarsi nel campionato più ...