NBA | Gallinari da favola | firma il massimo stagionale a quota 32 e batte Dallas

NBA 2019 - i risultati della notte (21 dicembre) : un super Danilo Gallinari (32 punti) trascina i Clippers al successo contro i Mavericks - vince anche Miami : Soltanto due partite in programma nella notte NBA. Lo spettacolo non è però mancato e la sfida tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks ha regalato un appassionante duello tra due dei migliori giocatori europei della lega: Danilo Gallinari e Luka Doncic. La formazione di Doc Rivers è riuscita a spuntarla nel finale tornando alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Nell’altra partita in programma gli Houston Rockets sono caduti ...

Risultati NBA – Gallinari show! I 35 punti di Harden non bastano ai Rockets : Danilo Gallinari protagonista indiscusso delle partite di NBA della notte: tutti i Risultati Solo due le partite di NBA disputate nella notte italiana: i Miai Heat hanno conquistato un’importante vittoria, davanti al pubblico di casa contro gli Houston Rockets per 101-99. Tra i padroni di casa si sono distinti Richardson e Johnson, a referto rispettivamente con 22 e 19 punti, ma nonostante la sconfitta è stato Harden il protagonista ...

NBA Saturdays : Danilo Gallinari sfida il suo passato - i Clippers ospitano i Nuggets : Quello sognato per oltre 40 anni e che Jokic e compagni non vogliono abbandonare per nessuna ragione al mondo.

NBA - ok Belinelli - perde Gallinari. Vincono Golden State e Houston : Sono ben otto gli incontri validi per la regular season Nba disputati nella notte con entrambi gli italiani in campo: Danilo Gallinari sconfitto con i suoi Los Angeles Clippers e Marco Belilnelli che ...

NBA : sorridono gli Spurs di Belinelli - notte amara per Gallinari e i suoi Clippers : San Antonio vince 96-123 contro Philadelphia, una delle squadre più in forma della Nba: Belinelli gioca 18' e realizza solo 6 punti. Non va bene all'altro italiano: Gallinari, nonostante 22 punti, non ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 dicembre) : vittorie sul velluto per Warriors e Spurs - Harden trascina Houston - Gallinari non basta ai Clippers : Nottata NBA ricca di match, ben otto, con diversi incontri riguardanti i piani alti delle due Conference. vittorie importanti per Golden State e Houston, trascinata da James Harden, mentre cadono ancora i Clippers di Danilo Gallinari. Facili successi per San Antonio e Oklahoma City, infine i Bucks espugnano Detroit. I Golden State Warriors (21-10) non scherzano più, e infilano la vittoria numero otto nelle ultime dieci giocate, con un netto ...

NBA - Clippers ancora ko nonostante i 22 di Gallinari. Reazione Spurs : distrutti i Sixers : L.A. Clippers-Portland Trail Blazers 127-131 Il primo quarto appartiene ai Blazers, 37-29,, il secondo ai Clippers, 31-21, e così a metà gara le due squadre si ritrovano sostanzialmente appaiate, con ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 dicembre) : Clippers sconfitti a Oklahoma City nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. Cadono anche gli Spurs - mentre i Lakers tornano al successo : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittoria per Oklahoma City Thunder nell’atteso scontro con i Los Angeles Clippers, nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. I Lakers superano Charlotte e approfittano del passo falso dei concittadini per salire al quarto posto in classifica. Bella vittoria per Detroit, che ferma Boston e torna a gioire dopo sei sconfitte consecutive, mentre si interrompe a quattro la striscia di successi dei San ...

NBA - Gallinari & Belinelli : 45 punti in coppia ma due sconfitte per Clippers e Spurs : Oklahoma City Thunder-L.A. Clippers 110-104 Non sembra funzionare nulla a Russell Westbrook al via della partita: dopo i primi 22 minuti di gioco non ha ancora segnato un canestro. Poco male, quando ...

NBA : Belinelli batte Gallinari : ANSA, - SAN ANTONIO, 14 DIC - Con 27 punti all'attivo LaMarcus Aldridge è stato il protagonista del successo di San Antonio su Los Angeles, 125-87,. Per gli Spurs è la quarta vittoria consecutiva, la ...