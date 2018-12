NBA | al momento giusto | l' esplosione dei Denver Nuggets di Nikola Jokic

NBA – Coach Kerr non si nasconde : “mai un momento così brutto in 4 anni di Warriors - ma ci rialzeremo” : Steve Kerr non si nasconde e parla apertamente del brutto momento dei Golden State Warriors: l’allenatore dei Campioni NBA in carica confida in una ripresa dei suoi ragazzi Qualcosa si è rotto nel mondo dorato dei Golden State Warriors? La stagione dei Campioni NBA in carica è iniziata con 12 vittorie e 5 sconfitte, 4 delle quali arrivate nelle ultime 4 gare, una striscia negativa alla quale dalle parti della Baia non sono più ...