NBA 2019 | i risultati della notte 21 dicembre | un super Danilo Gallinari 32 punti

La preseason 2019 di NBA sbarca in India : Indiana Pacers e Sacramento Kings si sfidano a Mumbai : L’NBA sbarca in India: due gare nella preseason 2019. Tutti i dettagli L’NBA sbarca in India nel 2019 per giocare due partite di pre-campionato. Saranno le prime partite giocate nel paese da parte di una lega sportiva nordamericana. “Queste sfide aiuteranno lo sviluppo della pallacanestro in questo paese che è colmo di cultura sportiva e sta crescendo sempre di più“, ha detto il presidente della NBA, Adam Silver. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (20 dicembre) : Raptors battono Pacers - Celtics sorpresi dai Suns - Spurs ok con 18 di Belinelli : notte NBA davvero piena, quella terminata poche decine di minuti fa: si sono giocate dodici partite. Tra queste c’era Raptors-Pacers, che ha messo di fronte la prima e la terza della Eastern Conference. Andiamo a vedere cos’è successo nella notte e quali giocatori hanno lasciato il segno più importante. Il match più atteso della notte lo vincono i Toronto Raptors, che rimontano uno svantaggio di 10 punti all’inizio ...

NBA 2019 - i risultati della notte (20 dicembre) : Raptors battono Pacers - Celtics sorpresi dai Suns - Spurs ok con 18 di Belinelli : notte NBA davvero piena, quella terminata poche decine di minuti fa: si sono giocate dodici partite. Tra queste c’è Raptors-Pacers, che ha messo di fronte la prima e la terza della Eastern Conference. Andiamo a vedere cos’è successo nella notte e quali giocatori hanno lasciato il segno più importante. Il match più atteso della notte lo vincono i Toronto Raptors, che rimontano uno svantaggio di 10 punti all’inizio ...

Google presenta NBA All-Star Voting 2019 in esclusiva per app - sito ufficiale - Ricerca e Assistente Google : NBA All-Star Game è un incontro annuale in cui i fan della pallacanestro possono scegliere i giocatori di basket per la competizione 2019. Google sta svolgendo un ruolo esclusivo nel processo di voto che promuove pesantemente Google Assistant e la Ricerca Google. La National Basketball Association e Google hanno firmato un accordo pluriennale esclusivo con Google Assistant che prende il posto di Amazon Alexa dello scorso anno. L'articolo Google ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 dicembre) : i Nuggets vincono ancora - LeBron James incanta ma i Lakers sconfitti dai Nets : notte NBA con 4 incontri in programma che val la pena raccontarvi. Partiamo dal match della Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis tra i Pacers e i Cavaliers con il successo di quest’ultimi 92-91. Un match all’ultimo respiro, appassionante e giocato sul filo dell’equilibrio, deciso dal canestro all’ultimo secondo di Larry Nance Jr. che ha permesso a Clevaland di imporsi e centrare un successo significativo. Larry Nance ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 dicembre) : i Nuggets vincono ancora - LeBron James incanta ma i Lakers sconfitti dai Nets : notte NBA con 4 incontri in programma che val la pena raccontarvi. Partiamo dal match della Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis tra i Pacers e i Cavaliers con il successo di quest’ultimi 92-91. Un match all’ultimo respiro, appassionante e giocato sul filo dell’equilibrio, deciso dal canestro all’ultimo secondo di Larry Nance Jr. che ha permesso a Clevaland di imporsi e centrare un successo significativo. Larry Nance ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 dicembre) : vittorie sul velluto per Warriors e Spurs - Harden trascina Houston - Gallinari non basta ai Clippers : Nottata NBA ricca di match, ben otto, con diversi incontri riguardanti i piani alti delle due Conference. vittorie importanti per Golden State e Houston, trascinata da James Harden, mentre cadono ancora i Clippers di Danilo Gallinari. Facili successi per San Antonio e Oklahoma City, infine i Bucks espugnano Detroit. I Golden State Warriors (21-10) non scherzano più, e infilano la vittoria numero otto nelle ultime dieci giocate, con un netto ...

NBA All-Star Voting 2019 al via su Google nel giorno di Natale : Google diventa il Presenting Partner dell’All-Star Voting per la prima volta. I fan potranno votare su Google, NBA.com e l’app NBA dal 25 dicembre al 21 gennaio L’NBA All-Star Voting 2019 presentato da Google, che sarà da questa stagione il presenting partner dell’NBA All-Star Voting della lega grazie ad un accordo pluriennale, avrà inizio martedì 25 dicembre alle ore 17, prima delle cinque partite natalizie, in onda su Sky Sport ed NBA ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 dicembre) : Denver batte anche Toronto - Simmons trascina Philadelphia - ok Indiana e Sacramento : Super sfida nella notte NBA, con le due numero uno di Western ed Eastern Conference che si affrontavano. A spuntarla è stata Denver, che ha superato per 95-86 Toronto al termine di un match che si è deciso nell’ultimo quarto, che ha visto i padroni di casa realizzare un parziale di 27-14. Per i Nuggets è il terzo successo consecutivo e la conferma della vetta ad Ovest grazie soprattutto ai 26 punti e 9 rimbalzi di Nikola Jokic. Toronto, al ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 dicembre) : Clippers sconfitti a Oklahoma City nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. Cadono anche gli Spurs - mentre i Lakers tornano al successo : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittoria per Oklahoma City Thunder nell’atteso scontro con i Los Angeles Clippers, nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. I Lakers superano Charlotte e approfittano del passo falso dei concittadini per salire al quarto posto in classifica. Bella vittoria per Detroit, che ferma Boston e torna a gioire dopo sei sconfitte consecutive, mentre si interrompe a quattro la striscia di successi dei San ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 dicembre) : Clippers sconfitti a Oklahoma City nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. Cadono anche gli Spurs - mentre i Lakers tornano al successo : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittoria per Oklahoma City Thunder nell’atteso scontro con i Los Angeles Clippers, nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. I Lakers superano Charlotte e approfittano del passo falso dei concittadini per salire al quarto posto in classifica. Bella vittoria per Detroit, che ferma Boston e torna a gioire dopo sei sconfitte consecutive, mentre si interrompe a quattro la striscia di successi dei San ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 Dicembre) : Golden State vince in rimonta - sconfitta per Toronto. Successi di Denver e Milwaukee : Nove partite nella notte NBA. Soffrono tantissimo, rischiano di perdere, ma alla fine i Golden State Warriors si impongono 130-125 contro i Sacramento Kings. Un successo arrivato in rimonta, con i campioni in carica che recuperano dieci punti di svantaggio negli ultimi tre minuti della partita. Un successo che porta la firma dei Big Three di Golden State: Steph Curry chiude con 35 punti, Kevin Durant ne mette 33 e Klay Thompson chiude con 27 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 dicembre) : James Harden monumentale con 50 punti. Gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari : La notte NBA si dipana tra quattro partite, svariati contenuti, sorprese non piccole e prestazioni di altissimo livello, oltre al derby “italiano” che mette di fronte Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Andiamo a vedere cos’è successo con precisione. La copertina di oggi se la guadagna, senza alcun possibile avversario, James Harden, che trascina gli Houston Rockets al successo per 126-111 sui Los Angeles Lakers. Suoi sono 15 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 dicembre) : James Harden monumentale con 50 punti. Gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari : La notte NBA si dipana tra quattro partite, svariati contenuti, sorprese non piccole e prestazioni di altissimo livello, oltre al derby “italiano” che mette di fronte Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Andiamo a vedere cos’è successo con precisione. La copertina di oggi se la guadagna, senza alcun possibile avversario, James Harden, che trascina gli Houston Rockets al successo per 126-111 sui Los Angeles Lakers. Suoi sono 15 ...