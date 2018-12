Nazionale | è Zambrotta il sostituto di Gregucci

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Angelonelle ultime ore ha deciso di rimettersi in gioco, l'ex tecnico della Reggina è ufficialmente l'allenatore della Salernitana ed adesso avrà il compito di risollevare la squadra e tentare la qualificazione ai playoff, obiettivo alla portata considerando il valore della squadra. Nel frattempo è stata firmata la risoluzione con laper il ruolo di vice Mancini, al suo posto arriva un calciatore che ha fatto le fortune dell'Italia, stiamo parlando di Gianluca. Nelle ultime ore colloquio tra l'attuale Ct dellae l'ex difensore, esistono i margini per lavorare insieme e nella giornata di oggi dovrebbe essere definito tutto, poi la conferma ufficiale.