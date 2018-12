Nautica col segno più per il 2019 nei dati di Ucina-Confindustria

Decollo immediato per due Eurofighter dell’AeroNautica : incertettato veicolo he aveva interrotto le comunicazioni radio [FOTO] : 1/5 ...

AeroNautica : al via la collaborazione con i centri di ricerca - università e industria per lo sviluppo di tecnologie di Aviolancio di piccoli satelliti [FOTO] : 1/8 PM DI MEO Marco ...

Colonnello dell'AeroNautica con il teatro nel cuore Addio a Walter Cortella : Ha scritto centinaia di articoli su spettacoli teatrali che seguiva con grande attenzione. Da 8 anni teneva su Cronache Maceratesi una rubrica di recensioni teatrali. Nel 2013 è stato premiato dall'...

AeroNautica Militare si attrezza per aviolancio piccolo satelliti : Domani, mercoledì 12 dicembre, al Palazzo dell'Aeronautica a Roma, Aeronautica Militare, l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, il CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali,, il CNR, ...

AeroNautica : al via collaborazione con centri di ricerca - università e industria per lo sviluppo di tecnologie di aviolancio di piccoli satelliti : Si terrà domani, mercoledì 12 dicembre alle ore 17 a Roma, presso il Palazzo dell’Aeronautica, la firma di una lettera di intenti tra l’Aeronautica Militare, l’università degli Studi “La Sapienza” di Roma, il CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e SITAEL S.p.A., azienda italiana specializzata nel settore dei piccoli satelliti, per l’avvio di una collaborazione di ricerca e sperimentazione nel ...

AeroNautica : volo umanitario per due piccole pazienti di 11 e 5 anni trasportate insieme da Bergamo a Catania : E’ atterrato a Catania, intorno alle ore 19:30 di oggi, lunedì 10 dicembre, il velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato due bambine, in gravi condizioni di salute, da Bergamo a Catania. Le piccole, di undici e cinque anni, rispettivamente ricoverate presso due diversi ospedali di Milano e Firenze, sono state condotte all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “Eugenio Medea” ...

Decollo su allarme per due Eurofighter dell'AeroNautica militare : Milano, 5 dic., askanews, - Nella mattinata di mercoledì 5 dicembre 2018 due caccia Eurofighter del 36esimo stormo dell'Aeronautica militare di stanza a Gioia del Colle, Ba, e in servizio di allarme ...

AeroNautica Militare : neonato in imminente pericolo di vita trasportato urgentemente da Cagliari a Roma [GALLERY] : 1/5 ...

AeroNautica Militare : al via il tour in Medio Oriente delle Frecce Tricolori e del Reparto Sperimentale Volo : La Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” e i velivoli T346-A ed Eurofighter F2000-A del Reparto Sperimentale Volo dell’Aeronautica Militare, saranno in Medio Oriente, a partire dal 10 novembre, per un tour che toccherà Qatar, Baherin e Kuwait. Il tour promosso da Leonardo Spa, si pone a coronamento di programmi di cooperazione internazionale, rivolti in particolare al settore dell’addestramento e della formazione, che la Difesa e ...

AeroNautica Militare : trasporto sanitario urgente per bimba di 2 mesi in pericolo di vita : Una bambina di appena due mesi, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza nella tarda mattinata da Cagliari a Pisa, a bordo di un aereo Airbus 319 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di ...

Sardegna : AeroNautica Militare salva uomo colpito da infarto a bordo di nave : Un elicottero AB 212 dell’80° Centro Combat SAR (Search And Rescue) di Decimomannu, del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, è intervenuto in soccorso di un membro dell’equipaggio colpito da infarto a bordo della nave Artania a 180 km a est di Arbatax. L’elicottero è decollato dalla base aerea di Decimomannu alle ore 21:55 a seguito dell’attivazione da parte del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico ...

AeroNautica Militare : uomo in pericolo di vita trasportato in elicottero da Ponza a Latina : 1/4 ...

AeroNautica Militare : fenomeni di entita' eccezionale nelle prossime ore - le zone colpite : Una severa perturbazione è in atto sull'Italia, con piogge alluvionali sul centro-nord e venti tempestosi su gran parte della penisola. nelle prossime ore la situazione non tenderà a migliorare,...