Natale nel mondo tra curiosità e primati | tutti i record della festa dell' anno più amata

Modica - gli auguri di Natale nell'aula consiliare : Oggi al palazzo San Domenico di Modica si è tenuto il tradizionale scambio di auguri tra i consiglieri comunali e i dipendenti nell'aula consiliare

'Viaggia indietro nel tempo con l'Antico Villaggio di Natale' : Tra tradizione e innovazione torna L'Orologio Incantato due spettacoli di videomapping " realizzati uno attraverso la colorata fantasia dei bambini con i loro disegni e l'altro con videoproiezioni 3D ...

Belen Rodriguez ritrova papà Gustavo nella cena di Natale e saluta il 2018 in malo modo : È tornato il sereno in casa Rodriguez. A qualche giorno dallo spiacevole episodio che ha portato al ricovero di papà Gustavo, gli argentini più chiacchierati d'Italia si sono ritrovati attorno ad un tavolo a Milano. A quasi una settimana dal Natale, dunque, Belen ha radunato i suoi parenti, i membri del suo fedelissimo staff e il cognato Ignazio Moser per brindare alle feste e all'arrivo dell'anno nuovo. La showgirl, inoltre, ha voluto salutare ...

Serie A a Natale? Ancelotti contento dell’innovazione nel calcio italiano : Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato oggi in conferenza stampa della novità relativa al campionato in campo anche a Natale “Cambierà qualcosa nel modo di lavorare in questo periodo natalizio? Cerchiamo di combinare, è un momento importante per tutti e si cerca di combinare l’aspetto lavorativo con quello festivo. Ci alleneremo a Natale e passeremo una parte del pranzo natalizio ognuno nelle proprie case. E’ una bella novità ...

La gag tra il sindaco e Striscia : l'installazione di Natale è già cult nel Napoletano : TORRE DEL GRECO - Non Babbo Natale che si arrampica, ma il sindaco Giovanni Palomba e l'inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete che parlano di rifiuti. È destinata a passare nella storia l'...

Amplifon debutterà nel FTSE MIB alla ripresa dopo Natale : Amplifon si prepara a debuttare nel FTSE MIB . Il titolo entrerà nel paniere dei titoli guida a partire dal 27 dicembre 201 8, data di efficacia della revisione trimestrale. L'indice FTSE MIB, il ...

Sydney - Babbo Natale è nell'acquario e gioca con le tartarughe. VIDEO - : L'iniziativa "Scuba Santa" è stata ideata dal Sea Life Sydney Aquarium. Il VIDEO postato da Storyful mostra i sub in versione natalizia che si immergono nella vasca e regalano ai suoi abitanti foglie ...

Andrea Agnelli alla festa di Natale della Juventus : 'Vogliamo tutto' : Ieri sera la Juventus ha organizzato la tradizionale cena di Natale alle OGR (Officine Grandi Riparazioni) alla quale hanno partecipato tutte le squadre bianconere. Anche stavola il trionfatore è stato Cristiano Ronaldo che ha lungamente brindato sul palco con il presidente Andrea Agnelli. Il massimo dirigente coglie l'occasione per ribadire gli obiettivi stagionali: "Vogliamo tutto". I traguardi virtuali come il titolo di campione d'inverno non ...

“Sono stressato dal Natale” - papà getta la figlia di 6 mesi nello stagno gelato : L'uomo subito dopo è andato alla vicina stazione di polizia ad autodenunciarsi. In questo modo gli agenti hanno potuto correre sul posto e salvare la bimba che era già in grave ipotermia. "Siamo stressati dal Natale e volevo alleggerire il lavoro di mia moglie" ha spiegato il 28enne agli inquirenti.Continua a leggere

Le Previsioni Meteo del Solstizio d’Inverno - esperto : “Perturbazione nella notte di Natale - a Capodanno poca pioggia” : Mario Giuliacci è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Il noto Meteorologo ha fatto le Previsioni Meteo per il Natale: “Chi si aspetta un Natale con la neve rimarrà deluso. Fino al 23 dicembre ci sarà l’alta pressione sull’Italia. Bel tempo ma con nebbie, soprattutto al ...

Solstizio d’Inverno 2018 : ecco perché veniva festeggiato nelle antiche culture e la relazione con il Natale : Il giorno del Solstizio d’Inverno, che quest’anno cade il 21 dicembre, è la data in cui viviamo il giorno più breve e la notte più lunga dell’anno nell’emisfero settentrionale: ossia il momento in cui il Polo Nord è più distante per inclinazione dal sole. La parola “Solstizio” deriva dal latino solstitium che significa “il sole si ferma”, e indica il momento in cui l’apparente movimento del percorso del sole sembra fermarsi brevemente. Ma non si ...

Previsioni Meteo Natale - nel giorno del Solstizio d’Inverno arriva l’Anticiclone che porterà caldo anomalo in tutt’Italia : Previsioni Meteo Natale – Nel giorno del Solstizio d’Inverno, Venerdì 21 Dicembre, arriva l’Anticiclone delle Azzorre che garantirà sole e caldo anomalo per un lungo periodo durante le festività natalizie, dopo il freddo e le nevicate delle scorse ore. Già oggi le temperature sono aumentate considerevolmente nelle Regioni del Centro/Sud con +18°C a Catania, Siracusa e Gioiosa Jonica, +17°C a Palermo, Rosarno e Soverato, +16°C a ...

Il Natale nel piatto degli italiani : prima sfilata dei dolci regionali : I menu dei pranzi e cenoni delle Feste sono al centro dell’ultimo weekend utile prima di imbandire le tavole al mercato di Campagna Amica a Roma al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 dalle 9,30 di sabato 22 dicembre con la presentazione dello studio Coldiretti/Ixe’ sul “Natale 2018 nel piatto degli italiani” e la prima sfilata dei dolci natalizi regionali. Si tratta della più approfondita analisi sul pasto più importante dell’anno preparato con ...

Previsioni Meteo : qualche pioggia nelle Regioni tirreniche - temperature in sensibile aumento verso il weekend di Natale : 1/11 ...