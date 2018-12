Nargi e Caracciolo | foto insieme col pancione su Instagram

dilei

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Colleghe, ma soprattutto amiche: Federicae Costanzahanno condiviso suuno scatto che le ritraecolLe due ex veline di Striscia la Notizia si conoscono ormai da anni e il loro legame è molto forte. Negli ultimi mesi entrambe hanno scoperto di essere incinta. Costanzaa novembre ha dato alla luce la piccola Stella, nata dalla relazione con Bobo Vieri, mentre Federicaaspetta il secondo figlio, dopo la piccola Sofia, da Alessandro Matri.Le modelle non potrebbero essere più felici di così e, poco prima che Costanza partorisse, hanno posatoper uno scatto in cui entrambe hanno il. Le immagini sono state condivise suda Federica, che ha dedicato un pensiero dolcissimo alla sua amica, parlando del periodo magico e felice che le due stanno vivendo.“Coco mi raccomando dì a Stella di ...