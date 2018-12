Napoli | Verdi è recuperato e adesso scalpita | contro la Spal può essere il suo momento

Napoli - Verdi pronto a giocare : con la Spal spazio anche per Rog : Verdi è pronto: torna a disposizione di Ancelotti dopo un mese di stop per infortunio. Molto probabile un suo inserimento a partita in corso, possibile anche un suo impiego dall'inizio. L'allenatore ...

Napoli - Verdi pronto a tornare in campo con la Spal : Come riporta il Corriere dello Sport : ' Ancelotti ha lasciato liberi i calciatori e Castel Volturno riapre praticamente oggi, per preparare la prossima gara, quella di sabato prossimo, quella nella quale l'allenatore dovrebbe ...

Napoli - buon punto col Sassuolo : ai neroverdi risponde il gol di Manzi : Senza Senese, Mamas, D'Andrea e Negro, il Napoli Primavera torna a far punti e su un campo importante per la categoria, come quello del Sassuolo Primavera. La squadra di Roberto Baronio, dopo il ...

Cagliari-Napoli - i convocati di Ancelotti : out Mario Rui e Verdi : Gli uomini di Ancelotti Come annunciato in conferenza stampa, Carlo Ancelotti perde Mario Rui per la trasferta di Cagliari. Oltre al terzino, assente solo il lungodegente Chiriches. Il Napoli ha annunciato la lista dei convocati per il match di domani in Sardegna. Ecco l’elenco completo: Portieri: Meret, Ospina, Karnezis; Difensori: Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Luperto; Centrocampista: Diawara, Hamsik, Rog, ...

Verdi al Napoli - le cifre : il Bologna fa plusvalenza - il Milan incassa 4 - 9 milioni : L’affare Verdi al Napoli fa felice anche il Milan, che incasserà il 20% della cessione dell'attaccante ai partenopei. L'articolo Verdi al Napoli, le cifre: il Bologna fa plusvalenza, il Milan incassa 4,9 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Infortunio Verdi - gli aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante del Napoli : Infortunio Verdi – Non c’è pace per Simone Verdi: infortunatosi proprio quando sembrava fosse sul punto di tornare dal precedente problema fisico, l’attaccante del Napoli è ancora ai box. Stando a Il Mattino, Verdi sarebbe a Bologna dove ha iniziato a curare la caviglia: al termine delle terapie, il percorso di recupero prevede una serie di allenamenti differenziati e, per questo, difficilmente starà fuori per meno di ...

L’infortunio a Verdi toglie un’opzione importante al Napoli : Un peccato per Verdi L’infortunio di Simone Verdi è un vero peccato. Non ci sono formule giornalistiche e/o tecnicismi retorici che descriverebbero neglio di così la condizione di un calciatore tornato a disposizione dopo un mese di assenza (si è infortunato a Udine il 20 ottobre scorso) che inciampa – è proprio il caso di dirlo – in una distorsione di secondo grado alla caviglia. Due problemi non collegati, il massimo della ...

Napoli - distorsione alla caviglia per Verdi. Si ferma anche Younes : Un nuovo problema fisico per Simone Verdi . Dopo la distrazione di primo grado all'adduttore sinistro rimediata nei minuti iniziali del match contro l'Udinese dello scorso 20 ottobre che lo ha ...

