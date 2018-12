Napoli | neonato muore a 48 ore dalla nascita | aperta un' inchiesta

Blastingnews

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Quella che si sta per raccontare è purtroppo l'ennesima vicenda in cui a perdere la vita è una vittima giovanissima, praticamente neonata. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di, presso l'ospedale Fatebenefratelli, dove una donna incinta all'ottavo mese si è recata al pronto soccorso lamentando alcune perdite. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giornale, infatti, nell'immediato i medici hanno deciso di intervenire, ritenendo che non ci fossero problemi nell'effettuare un parto naturale anche se con un mese di anticipo. Invece, dopo la gioia iniziale, a seguito delle quarantotto ore trascorse dal momento delladel bimbo, si è dovuto assistere purtroppo al decesso del, che ha ovviamente causato un dolore immenso nei suoi genitori, che hanno deciso di non stare in silenzio e di denunciare il dramma.dopo solo 48 ore: i ...