Napoli | Ancelotti | Non mi è mai successo di fare il Natale a 20 gradi

Napoli - ANCELOTTI : 'A GENNAIO NON ARRIVA NESSUNO'/ 'La rosa mi soddisfa - a meno che...' : NAPOLI atteso dalla sfida con la Spal, il tecnico partenopeo Carlo ANCELOTTI in conferenza stampa: 'Voglio un grande 2019'.

Nel video Amazon c’è il futuro del Napoli : Ancelotti consegna le maglie a Milano : Lo stadio virtuale Mentre Napoli si attarda nella polemica sui gusti gastronomici di De Laurentiis che non ama la pizza napoletana (in realtà, lo disse già quasi tre anni fa), in settimana in casa Napoli c’è stato un avvenimento a nostro avviso ben più importante. Il club ha diffuso il video di Carlo Ancelotti che consegna a tre tifosi le magliette che loro hanno acquistato su Amazon. E fin qui tutto rientra nella normalità, senza dimenticare ...

Napoli - Ancelotti : ''A gennaio nessun arrivo - voglio un grande 2019'' : Napoli - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida di campionato in programma al San Paolo contro la Spal. C'è una ricetta per affrontare al meglio la settimana natalizia? 'Il Natale è un momento ...

Napoli - i tre assi di Ancelotti : Milik - Insigne e Mertens al top : Il primo segno inconfondibile della mano di Ancelotti è nel passaggio dal tridente all'attacco a due. Addio alle frecce che viaggiano sulle corsie esterne e spazio a due punte che dialogano nello ...

Napoli-Spal - probabili formazioni : Ancelotti si affida a Milik : NAPOLI SPAL probabili formazioni – Carlo Ancelotti per proseguire la rincorsa alla Juventus, Leonardo Semplici per tirarsi fuori dalle sabbia mobili di una classifica corta e pericolosa. Sono questi i temi del match di sabato pomeriggio al San Paolo. Si inizia alle ore 15. Ecco le probabili scelte dei due tecnici -> Leggi anche Calciomercato Napoli, […] L'articolo Napoli-Spal, probabili formazioni: Ancelotti si affida a Milik ...

Ben venga l’onda verde per il Napoli di Ancelotti : Le tre rivoluzioni I segnali della rivoluzione in corso al Napoli, oramai, non si contano più: la squadra più giovane degli ultimi 10 anni scesa in campo contro il Frosinone; la formazione, vincente a Cagliari, giovanissima dalla cintola in su e completamente priva di senatori; l’intervento di Ancelotti dalla panchina a stabilire che le gerarchie, anche sui calci di punizione, sono cambiate e decise dal tecnico; le parole di De Laurentiis ...

Calciomercato Napoli - Pavard e Todibo nella lista di Ancelotti : le ultime : Calciomercato Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le richieste […] L'articolo Calciomercato Napoli, Pavard e Todibo nella lista di ...