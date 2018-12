Musei Civici di Parma | speciale Racconti di Natale dal 22 al 26 dicembre

emiliaromagnanews24

(Di sabato 22 dicembre 2018)Prosegue in Galleria San Ludovico la settima edizione didi, la rassegna di appuntamenti gratuiti per bambini e famiglie con narrazioni, spettacoli, proiezioni, laboratori, tanti libri da leggere e un angolo gioco per i più piccoli. Ecco gli appuntamenti in programma da sabato 22 a mercoledì 26, che si affiancano alla ...