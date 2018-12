Motta a Sanremo 2019 con Dov' è l' Italia | ha vinto la Targa Tenco nel 2018

blogo

: RT @HipDem: Motta e The Zen Circus a Sanremo sono l'ennesima dimostrazione della nostra egemonia culturale - whytherumisgone : RT @HipDem: Motta e The Zen Circus a Sanremo sono l'ennesima dimostrazione della nostra egemonia culturale - valerjanni : RT @HipDem: Motta e The Zen Circus a Sanremo sono l'ennesima dimostrazione della nostra egemonia culturale - musicaworldIT : Sanremo 2019: Motta partecipa con Dov'è l'Italia (testo e video) -

(Di venerdì 21 dicembre 2018), cantautore proveniente dai circuiti indipendenti, in gara acon Dov'è l'. Il cantante condivide i luoghi natali con il gruppo Zen Circus, altro rappresentante indie al prossimo Festival della Canzonena: Pisa, che quest'anno verrà ampiamente rappresentata sull'Ariston., impegnato sentimentalmente con l'attrice Carolina Crescentini, ha ottenuto laper il miglior disco in assoluto con Vivere o morire, anticipato dai singoli Ed è quasi come essere felici e La nostra ultima canzone.è già apparso in prima serata su Rai 1 durante la puntata di domenica 13 maggiodi Che tempo che fa.con Dov'è l': halanelpubblicato su TVBlog.it 20 dicembre23:41.