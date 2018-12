MotoGp – Infortunio Marquez | la spalla ancora incerottata | inizia la fisioterapia per lo

MotoGp – Infortunio Folger - anche Jonas finisce sotto i ferri : “ecco come sto” [FOTO] : Jonas Folger operato: il tedesco della Yamaha aggiorna i fan dopo l’operazione alla clavicola Un fine anno all’insegna di interventi chirurgici per i campioni delle due ruote: Michele Pirro ha aperto le danze ad una serie di operazioni che si sono susseguite una dietro l’altra. Dopo il collaudatore Ducati è stato il turno di Jorge Lorenzo, che ha subito un intervento chirurgico al piede dopo il brutto Infortunio di ...

MotoGp – Infortunio Pirro - Michele dimesso dall’ospedale : “tagliando alla spalla fatto” [FOTO] : Michele Pirro lascia l’ospedale: un po’ di relax e poi via con la riabilitazione, il collaudatore Ducati pronto per un 2019 super Operazione avvenuta con successo: Michele Pirro si è operato ieri alla spalla dopo il brutto incidente delle prove del Gp del Mugello. Il collaudatore della Ducati ha saltato dunque la sessione di test di Jerez de la Frontera, lasciando il suo posto ad Alvaro Bautista e adesso è pronto per tornare ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo : Jorge in difficoltà in Malesia - la decisione del maiorchino e della Ducati : Jorge Lorenzo troppo dolorante anche a Sepang: il maiorchino della Ducati rinuncia anche al Gp della Malesia Niente da fare per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati, operato la settimana scorsa per l’Infortunio al polso procuratosi nelle Fp2 del Gp della Thailandia, che lo ha costretto a saltare le gare a Buriram, in Giappone e Australia, ha deciso di saltare anche il Gp della Malesia. Dopo un periodo di riabilitazione ...

MotoGp – Pirro - i test sulla Gp19 e l’infortunio di Lorenzo : “ecco cosa posso dire sulla nuova moto” : Michele Pirro a Sepang pronto per aiutare la Ducati e prendere il posto di Lorenzo qualora il maiorchino non riuscisse a gareggiare al Gp della Malesia: le sensazioni del pilota italiano Tutto pronto a Sepang per il Gp della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp e ultimo round del trittico asiatico. In terra malese è tornato Jorge Lorenzo, dichiarato oggi fit dai medici del paddock, reduce da un intervento al polso ...

MotoGp – Crutchlow non ce la fa : il bollettino medico svela il brutto infortunio dopo la caduta a Phillip Island : Cal Crutchlow cade durante le Fp2 del Gp d’Australia e rimedia una frattura, il primo bollettino medico dopo il capitombolo del pilota inglese a Phillip Island dopo le varie fratture rimediate prima ad Aragon e poi a Buriram da Jorge Lorenzo, anche un altro pilota è fuori dal prossimo appuntamento di MotoGp a causa di una spaventosa caduta che gli ha causato un brutto infortunio. Stiamo parlando di Cal Crutchlow che, questa mattina ...

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo : importanti novità dalla Spagna sulla situazione del ducatista : Jorge Lorenzo operato al polso sinistro: il maiorchino sotto i ferri nella giornata di ieri a Barcellona Jorge Lorenzo è rientrato in Spagna dopo l’amaro weekend di Motegi: il maiorchino della Ducati non ha potuto gareggiare al Gp del Giappone poichè non è riuscito a recuperare dall’Infortunio di qualche settimana fa in Thailandia. AFP/LaPresse Il ducatista è salito in sella alla sua moto nelle Fp1 del Gp del Giappone, ma non è ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo - importante comunicazione in casa Ducati sul futuro di Jorge : Jorge Lorenzo torna a casa: il maiorchino della Ducati salterà il Gp dell’Australia, oggi la comunicazione del team di Borgo Panigale L’Infortunio di Jorge Lorenzo ha lasciato tanto amaro in bocca in casa Ducati: il maiorchino è stato costretto a dichiarare forfait, dopo il volo di Buriram, sia al Gp della Thailandia che a quello del Giappone, che sta per iniziare sul circuito di Motegi. Il Ducatista è rimasto in terra ...