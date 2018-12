MotoGp – Bikini rosso e cerchietto da renna | il Natale di Francesca Sofia Novello è sexy

sportfair

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Vacanze dial mareperdatra i capelli per la fidanzata di Valentino Rossi Vacanze natalizie al mare per: la bellissima fidanzata di Valentino Rossi si sta godendo un po’ di relax al mare, in località calde, probabilmente in compagnia della sua dolce metà, che però non appare sui social.La bella modella italiana invece, ogni tanto, aggiorna tutti i suoi follower con qualche scatto sensuale, in clima natalizio. Non è infatti mancato un sensualissimo scatto al mare, condatra i capelli per. Unda urlo per la modella ed il suo Valentino Rossi.L'articoloda: ildiFOTO SPORTFAIR.