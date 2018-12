Morto in casa col cane | la storia di Totò | ucciso dai bracieri perché non poteva pagare

Correggio : non si vedeva da giorni - Salvatore era Morto in casa intossicato dal monossido : La vittima, che viveva solo dopo la separazione, non aveva il riscaldamento a gas e aveva acceso diversi bracieri in casa per scaldarsi. Il 55enne è stato ritrovato morto, probabilmente ucciso dal monossido di carbonio, insieme al cagnolino che gli faceva compagnia. L'allarme era stato lanciato dai vicini che non lo avevano visto.Continua a leggere

Anzio - pensionato Morto in casa fra la sporcizia/ Nuova vita per la moglie : ora ricongiungimento con i figli : Anzio, pensionato morto in casa fra la sporcizia. Nuova vita per la moglie: ora il ricongiungimento con i figli e un futuro migliore

Mirco - 47 anni - trovato Morto in casa : era a terra - in un lago di sangue : Il suo corpo è stato trovato riverso a terra, in un lago di sangue, a pochi passi dal letto della sua abitazione. Una morte che ha lasciato sconvolti i cittadini di casale sul Sile, comune italiano di 13mila abitanti della provincia di Treviso in Veneto. L’uomo, 47 anni, è stato rinvenuto con un profondo taglio sul volto, causato forse da una caduta a terra. Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì, poco dopo le 18.30, all’interno di ...

Mirco trovato Morto in casa : era a terra - in un lago di sangue. Abitava da solo : 47enne operaio di casale sul Sile in Veneto, era separato da tempo dalla moglie. Forse potrebbe essere stato colto da un malore fulminante, che l'avrebbe fatto precipitare violentemente al suolo. Cadendo, avrebbe battuto la testa, provocandosi una larga ferita.Continua a leggere

Mirco - 47 anni - trovato Morto in casa : era a terra - in un lago di sangue : morto fulminato, a 47 anni. L'hanno trovato riverso a terra, accanto al suo letto, in un lago di sangue, nella sua casa in centro a casale sul Sile in Veneto. Ma non ci sono in casa segni di...

Palermo - a 91 anni è Morto nonno Mariano : era stato sfrattato da casa : Si è spento in una casa di cura per anziani Mariano Lucido, di 91 anni, meglio conosciuto come 'nonno Mariano'. Quella di Mariano è una storia crudele quanto assurda: un uomo sfrattato dalla sua abitazione. Era malato, e chiedeva solamente di morire nella propria casa, dove ha vissuto 60 anni. Ma purtroppo, a causa di una faida familiare, l'anziano è stato costretto ad abbandonare l'abitazione. Diversi tentativi di sgombero dell'immobile nel ...

Sassari - incendio in una casa a Porto Torres : Morto un 25enne - grave la madre : Come riporta La Nuova Sardegna , il 25enne Gaviniccio Cau è morto intossicato, mentre la 56enne Anna Bono è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. La prognosi è riservata. E' ...

Rogo in casa a Porto Torres - un Morto : 12.36 E' di un morto e un ferito il bilancio di un incendio scoppiato alle prime luci dell'alba in una palazzina di tre piani a Poarto Torres, nel Sassarese. I vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo la richiesta di aiuto, sono riusciti a portare fuori dall'appartamento due persone, madre e figlio. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Ancora sconosciute le cause del Rogo.

Morto Nonno Mariano - sfrattato a 90 anni dalla sua casa e legato con la forza a una barella : E' Morto Nonno Mariano, l'anziano di 90 anni sfrattato con la forza, nonostante fosse gravemente malato, dalla sua casa di Partanna Mondello finita all'asta e trasferito in una struttura per anziani: "Hai sofferto tantissimo e ci auguriamo che lassù troverai la serenità che non hai più avuto in questa terra".Continua a leggere

Porto Torres - incendio in casa : Morto un 25enne - intossicata la madre : Un ragazzo di 25 anni è morto stanotte nel rogo della sua casa a Porto Torres, ferita sua madre. L'incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina in una palazzina di tre...

George Bush senior Morto a 94 anni/ Video - la frase che gli valse la Casa Bianca : 'Read my lips : no new taxes' - IlSussidiario.net : George Bush senior è morto: il 41esimo presidente degli Stati Uniti aveva 94 anni. La frase che gli valse la Casa Bianca: 'Read my lips: no new taxes'.

Usa - a 94 anni è Morto George Bush senior Alla Casa Bianca per quattro intensi anni : dal muro di Berlino alla guerra a Saddam : George H. W. Bush, eroe della seconda guerra mondiale, si occupò soprattutto di politica estera: da "Giusta Causa" a Panama a "Riporta Speranza" in Somalia, passando per la prima invasione dell'Iraq sullo sfondo del crollo del muro di Berlino.A batterlo alle urne fu Bill Clinton.

L’amico non lo vede arrivare al lavoro : Vincenzo è Morto in casa : Vincenzo Spagnuolo, 32enne di origini milanesi che da qualche tempo si era trasferito nell’Alta Padovana, è stato trovato senza vita nella sua abitazione.Continua a leggere

Morto in rogo casa - folla ai funerali : ANSA, - casaLMAGGIORE , CREMONA, , 28 NOV - Si sono svolti oggi pomeriggio, nel Duomo di casalmaggiore, i funerali di Marco Zani, l'11enne Morto nel rogo della casa di Sabbioneta appiccato dal padre ...