Morto Andrea Pinketts - un anarchico a Milano : Aveva lavorato anche su grandi casi di cronaca, come quello dei Bambini di Satana di Bologna, mentre nel 1992 le sue indagini sulle infiltrazioni camorristiche nella riviera adriatica avevano portato ...

Morto Andrea G. Pinketts - lo scrittore con ‘Il senso della frase’ : Andrea G. Pinketts è Morto: lo scrittore aveva 57 anni Aveva ‘il senso della frase’ Andrea G. Pinketts. La G. sta per Genio. Sarebbe più corretto dire ‘stava’, ma si sa che il Genio non muore mai. Resta impresso nella memoria di chi ne ha goduto; nella carta di cui sono fatti i suoi libri intraducibili; nell’inchiostro di cui sono composte le sue frasi funamboliche. Nell’amore per la sua Milano sensuale e ...

Morto Andrea Pinketts - scrittore - giornalista e personaggio tv : Si è spento a 57 anni Andrea Pinketts, pseudonimo di Andrea Giovanni Pinchetti. scrittore, giornalista e personaggio tv, è Morto all’Ospedale Niguarda di Milano, dopo una lunga battaglia contro un tumore che nell’ultima settimana aveva aggravato le sue condizioni di salute. Autore di molti gialli e noir, era diventato famoso perché raccontava il capoluogo lombardo attraverso il personaggio di Lazzaro SantAndrea, una sorta di suo alter ego ...

È Morto Andrea Pinketts : scrittore - giornalista e conduttore tv : Lutto nel mondo della letteratura, del giornalismo e della televisione. È morto oggi a Milano, all’età di 57 anni, all’ospedale Niguarda, il giallista e giornalista Andrea G. Pinketts. Malato da tempo Pinketts, pseudonimo di Andrea Giovanni Pinchetti, era nato il 12 agosto del 1961. Tanti i libri che Pinketts ha pubblicato, tra cui ‘Ho una tresca con la tipa nella vasca’ edito da Mondadori nel 2014 e ‘La capanna ...

Morto Andrea G. Pinketts - tra romanzi e vita addio al “cannibale” che scoprì il mostro di Foligno : Si è spento a 57 anni nella sua Milano Andrea G. Pinketts. Da tempo malato di tumore, col suo sigaro e bicchiere di birra, è stato a lungo il simbolo di quella "gioventù cannibale" di scrittori venuti fuori a metà anni Novanta. Fu anche un grande giornalista d'inchiesta: si infiltrò nella setta de I bambini di Satana e indicò alla polizia Luigi Chiatti, il mostro di Foglino.Continua a leggere

