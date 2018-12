Modica | gli auguri di Natale nell' aula consiliare

Modica plastic free? Interviene il consigliere Medica : Modica plastic free? Dopo la nota del sindaco Abbate, Interviene il consigliere Medica che evidenzia come sia stato lui l'autore della mozione

Modica - Consiglio comunale : sì al nuovo regolamento di Polizia Urbana : Il consigliere comunale Tato Cavallino ha lasciato Forza Italia per passare a Fratelli d'Italia, sono stati approvati il regolamento di Polizia Urbana e tre variazioni di bilancio. Questi in estrema ...

ARTIGIANO IN FIERA 2018/ A Modica il cacao si lavora ancora come facevano gli aztechi - IlSussidiario.net : La storia dei dolci Peluso ha inizio nel 1964. Oltre al cioccolato, che si scioglie in bocca, anche panettoni e colombe sono delle vere prelibatezze

Modica - Consiglio comunale aperto sulla giornata della disabilità : ...di un ascolto più costante da parte delle istituzioni cittadine che devono promuovere incontri e tavoli tecnici per affrontare con costanza e determinazione tutte le questioni che attengono al mondo ...

Pallavolo – PVG Bari ko contro Modica : la formazione pugliese si arrende alla rimonta delle siciliane : Pharma Volley Giuliani Bari vince il primo set, poi si perde: a vincere 3-1 è la Pvt Crai Radenza Modica, quinta del girone D C’è ancora una sconfitta 1-3 per la Pharma Volley Giuliani Bari, la sesta in sette partite, nell’ottava giornata di B1 femminile (girone D). A conquistare i tre punti sul parquet del Palamartino è questa volta la Pvt Crai Radenza Modica, dopo un primo set dominato dalle foxes. Un ottimo inizio che aveva fatto ben ...

Secondo sabato di formazione per gli standisti di ChocoModica 2018 : Secondo sabato dedicato alla formazione per gli standisti di ChocoModica 2018 a Modica. Si terrà il primo dicembre alle ore 9,30.

Consiglio sulla differenziata a Modica - le riflessioni di 100 Passi per la Sicilia : Dopo il Consiglio comunale aperto a Modica dedicato alla raccolta differenziata dei rifiuti, 100 Passi per la Sicilia fa le sue riflessioni politiche

Sebastiano Tusa a "Gli appuntamenti del giovedì" a Modica : Nuovo appuntamento giovedì a Modica per gli appuntamenti del 25° anniversario della libreria La Talpa. Sarà presente l'assessore regionale Tusa

Check up per il Palazzo degli Studi di Modica : Il Palazzo degli Studi di Modica è stato sottoposto ad un Check-up completo dei tecnici Betontest per il Progetto ISMERS. Realizzato nel 1629.

E' di Modica il migliore gelataio di Sicilia : E' il Modicano Rosario Fiore il migliore gelataio in Sicilia. Il riconoscimento è arrivato durante la manifestazione fieristica Ristora Hotel

Incidente stradale in contrada Aguglie : Modicano in prognosi riservata : Scontro tra veicoli in contrada Aguglie. Un modicano di 62 anni si trova ricoverato all'ospedale Maggiore in prognosi riservata. sequestrati veicoli