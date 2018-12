Miracle Tunes | da sabato 22 dicembre alle 9 | 15 su Italia 1

Miracle Tunes da domani mattina tutti i giorni su Italia1 : Parte domani mattina alle ore 9:15 su Italia1 la serie in live action Miracle tunes, la prima realizzata tutta nel nostro continente. Miracle tunes racconta le avventure di Julie, interpretata da Giulia Sara Salemi, Emily, interpretata da Emily Shaqiri e Jasmine che ha il volto di Roberta Molinaro. Si tratta di tre giovani guerriere che lottano contro il male con la loro arte fatta di danza musica e canto.Ogni giorno, da domani e fino al ...

Miracle Tunes : Michelle Hunziker è la Dea della Musica nella nuova serie per giovanissimi : Miracle Tunes - Michelle Hunziker Cartoonito inaugura la sua prima serie in live action e lo fa con la trasposizione italiana del fenomeno pop giapponese Miracle Tunes, con protagoniste tre ragazzine destinate a salvare il mondo. Ma non soltanto a colpi di combattimenti e super poteri: le tre, infatti, nella vita di tutti i giorni saranno star della Musica, e debutteranno sul canale 46 del DTT il 19 ottobre, per essere in onda ogni venerdì, ...

Miracle Tunes - in arrivo la serie per bambini e famiglie : guest star Michelle Hunziker e Angelo Pintus : È in arrivo su Cartoonito la prima serie tv in live action del canale, Miracle Tunes. La serie tv andrà in onda in anteprima il 13 ottobre alle 21.00 su Boing e il 14 ottobre su Cartoonito. I bambini, invece, potranno seguire Miracle Tunes dal 19 ottobre ogni venerdì, sabato e domenica alle 21.00 in esclusiva Prima TV su Cartoonito. La serie tv, diretta da Roberto Cenci, è stata ideata proprio per intrattenere i bambini e le famiglie. Miracle ...