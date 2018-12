Miracle tunes da domani mattina tutti i giorni su Italia1

Miracle tunes : Michelle Hunziker è la Dea della Musica nella nuova serie per giovanissimi : Miracle Tunes - Michelle Hunziker Cartoonito inaugura la sua prima serie in live action e lo fa con la trasposizione italiana del fenomeno pop giapponese Miracle Tunes, con protagoniste tre ragazzine destinate a salvare il mondo. Ma non soltanto a colpi di combattimenti e super poteri: le tre, infatti, nella vita di tutti i giorni saranno star della Musica, e debutteranno sul canale 46 del DTT il 19 ottobre, per essere in onda ogni venerdì, ...

Miracle tunes - in arrivo la serie per bambini e famiglie : guest star Michelle Hunziker e Angelo Pintus : È in arrivo su Cartoonito la prima serie tv in live action del canale, Miracle Tunes. La serie tv andrà in onda in anteprima il 13 ottobre alle 21.00 su Boing e il 14 ottobre su Cartoonito. I bambini, invece, potranno seguire Miracle Tunes dal 19 ottobre ogni venerdì, sabato e domenica alle 21.00 in esclusiva Prima TV su Cartoonito. La serie tv, diretta da Roberto Cenci, è stata ideata proprio per intrattenere i bambini e le famiglie. Miracle ...