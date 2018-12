Milano | polizia scientifica | un laboratorio hi tech per incastrare killer e banditi

Milano : polizia locale sequestra 400 chili di hashish - due arresti (2) : (AdnKronos) - Le indagini della polizia locale sono partite da un pattugliamento in via Imbonati, area segnalata come zona di spaccio. Gli agenti, dopo un appostamento, si sono avvicinati a una donna, che ha cercato di fuggire gettando a terra un panetto di hashish di circa 80 grammi. Nel corso dell

Milano : polizia locale sequestra 400 chili di hashish - due arresti : Milano, 17 dic. (AdnKronos) - La polizia locale ha arrestato a Milano, giovedì scorso, due donne per spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato circa 400 chili di hashish. I dettagli dell’operazione saranno illustrati oggi in una conferenza stampa che si terrà alle ore 13 al comando di piazza

Milano : in una settimana polizia arresta 5 persone in stazioni ferrovia : Milano, 10 dic. (AdnKronos) - Cinque persone arrestate, di cui quattro straniere, 28 denunciate, e quasi 3mila identificate. Sono alcuni dei numeri registrati dalla polizia ferroviaria in una settimana di attività in Lombardia. Gli agenti nel corso dei controlli in Stazione Centrale hanno arrestato

Milano : polizia scopre bisca clandestina - 10 denunciati (2) : (AdnKronos) - Ad insospettire la donna sono state le continue richieste di denaro da parte del figlio. I poliziotti sono intervenuti in via San Genesio in un minimarket- Internet point. In un ripostiglio interrato hanno sorpreso alcune persone intente nel gioco d’azzardo e hanno sequestrato 200 euro

Milano : polizia recupera orologio rubato da 18mila euro : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - La polizia ha recuperato un orologio rubato in una rivendita di gioielli in zona Foro Bonaparte a Milano. Dopo la denuncia di furto in un'abitazione di un Rolex modello Daytona del valore commerciale di 18.000 euro, la vittima ha riferito agli agenti del commissariato Ce

Milano : polizia scopre bisca clandestina - 10 denunciati : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - La polizia di Stato ha scoperto una bisca clandestina a Milano e ha indagato dieci cittadini originari del Bangladesh per il reato di gioco d'azzardo. Gli agenti del Commissariato Comasina hanno avviato un'indagine, con tanto di pedinamenti, dopo aver ricevuto la segnala

Milano. Polizia Locale : presentato il calendario 2019 dei ghisa : Il calendario 2019 della Polizia Locale, presentato dal vice sindaco Anna Scavuzzo e dal comandante Marco Ciacci, ripercorre la storia

Milano : Polizia smantella rete spacciatori - 11 arresti a Milano : Milano, 5 dic. (AdnKronos) - Nella notte gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 persone, nove albanesi e due italiani, appartenenti a una rete criminale dedita al traffico internazionale di cocaina. Ne

Una Volkswagen e-up! alla Polizia di Milano : Volkswagen Group Italia ha consegnato una e-up! alla Polizia di Stato di Milano alla presenza del Questore Marcello Cardona. “Dal 2015 abbiamo consegnato alla Polizia di Stato oltre 1.800 vetture tra Volkswagen Passat, SEAT Leon, ŠKODA Octavia e Superb e Volkswagen Crafter, a conferma del legame speciale tra il Gruppo Volkswagen e il nostro Paese”, […] L'articolo Una Volkswagen e-up! alla Polizia di Milano sembra essere il primo su ...

Milano - cani intossicati per droga al parco. Ciacci (Polizia locale) : “Problema esiste - presidiamo per arginare lo spaccio” : “Il problema esiste, anche se è meno allarmante di quanto si possa pensare. Solitamente sono i cani addestrati a fiutare hashish e sostanze proibite”. Lo ha detto il comandante della Polizia locale di Milano Marco Ciacci, rispondendo a una domanda sul caso dei cani intossicati nei parchi milanesi dopo aver ingerito droga. “I cani non sono attratti dalle sostane stupefacenti, comunque è un parco che pattugliamo di frequento ...

Milano : controlli polizia in stazioni - quattro denunciati : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - quattro persone sono state denunciate a Milano nell'ambito di un servizio di controllo della polizia nelle stazioni della Lombardia. A fine giornata sono stati impiegati 169 uomini, 57 stazioni controllate, 643 persone identificate, quattro denunciate in stato di libert

Vw consegna una e-up! elettrica alla Polizia di Milano – FOTO : Volkswagen Group Italia, nella persona dell’ad Massimo Nordio, ha consegnato alla Polizia di Stato di Milano una e-up!, l’utilitaria a emissioni zero del marchio tedesco. Un mezzo particolarmente utile per presidiare le aree pedonali del centro cittadino, date le misure contenute del veicolo e la sua propulsione elettrica: il motore è da 60 kW e la batteria agli ioni di litio garantisce un’autonomia fino a 160 chilometri. Nel consegnare ...

Volkswagen consegna una e-up! alla Polizia di Stato a Milano : Le caratteristiche tecniche del veicololo rendono particolarmente adatto ai servizi di Polizia nelle aree pedonali del...

Milano : rapinarono gioielleria - polizia arresta 'Pink panthers' (3) : (AdnKronos) - L'ordine di carcerazione emesso dal gip di Milano Giuseppina Barbara, su richiesta del pm David Monti, riguarda un cittadino serbo che la mattina del 20 dicembre 2017, ha fatto irruzione intorno alle 10.30 - dopo aver monitorato l'ingresso fin dall'apertura - nella gioielleria di via P