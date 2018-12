Milano | i 5 locali più cool da scoprire durante le festività natalizie

vanityfair

: RT @SpontiniPizza: NEW OPENING. Abbiamo aperto due nuovi locali Spontini. A Carugate, nel centro commerciale @CentroCarosello, e in Via Aro… - GiardinoFiorina : RT @SpontiniPizza: NEW OPENING. Abbiamo aperto due nuovi locali Spontini. A Carugate, nel centro commerciale @CentroCarosello, e in Via Aro… - SpontiniPizza : NEW OPENING. Abbiamo aperto due nuovi locali Spontini. A Carugate, nel centro commerciale @CentroCarosello, e in Vi… - PaciniTempocasa : 5 locali in Vendita a Milano, Zona Città Studi -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) 28 POSTI WaldenThe Botanical ClubPenelope a casaDabassDiamo il via ai giorni più intensi delle Feste e, per coloro che rimangono in città, non resta chei luoghi che in questo momento animano il fermento meneghino. Sono quelli che, grazie a straordinari connubi culinari e architettonici, riescono a cavalcare la cresta dell’onda social diventando estremamente instagrammabili sia per l’happy hour che per la cena. SFOGLIATE LA GALLERY SOPRA PER SCOPRIRLIdi Alessia Caliendo Contenuto realizzato in collaborazione con San PellegrinoL'articolo, i 5piùdaleproviene da VanityFair.it.