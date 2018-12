Milan | ricorso al Tas contro la sentenza Uefa

Milan verso il ricorso al Tas contro l'Uefa : Un nuovo round è quindi atteso davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport, che lo scorso luglio aveva riammesso il Milan in Europa League dopo l'esclusione decisa dalla Uefa un mese prima.

Basket - Serie A 2018-2019 : Milano fa ricorso contro la squalifica di Gudaitis dopo la rissa con Sassari : Storie tese alla fine dello spettacolare match del decimo turno del campionato di Serie A 2018-2019 tra Banco di Sardegna Sassari e A|X Armani Exchange Milano. Arturas Gudaitis, dopo il termine dell’incontro, è venuto alle mani con due giocatori della Dinamo, Terran Petteway e Rashawn Thomas, colpendo il primo con uno schiaffo alla nuca e cercando di causar danni anche al secondo. Al lituano dell’Olimpia sono state comminate due ...

Unicobas Milano : RICORSO rivolto a tutti i docenti per il recupero INTEGRALE della ricostruzione di carriera : RICORSO Milano , li 13/12/2018 RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO della SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK RICORSO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE Si porta all’attenzione del personale docente ed educativo della possibilità di prendere parte all’azione legale avverso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al fine di vedere affermato il diritto ...

Fabrizio Corona - il Procuratore di Milano fa ricorso in Cassazione : “Deve tornare in carcere” : Sarà depositato entro lunedì 10 dicembre il ricorso in Cassazione della Procura Generale di Milano contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza ha confermato l’affidamento territoriale a Fabrizio Corona, rigettando così la richiesta del ritorno in carcere, avanzata dal Procuratore Nunzia Gatto. Venerdì scorso, il Tribunale di Sorveglianza, rendendo definitivo l’affidamento terapeutico territoriale, aveva parlato di ...

Milan - respinto il ricorso per Higuain : restano due giornate di squalifica : Nulla da fare per l'attaccante rossonero, per il quale sono state confermate le due giornate di squalifica. Il Pipita salterà le gare con Lazio e Parma. L'articolo Milan, respinto il ricorso per Higuain: restano due giornate di squalifica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

