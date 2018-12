Milan | Higuain verso il Chelsea già a gennaio | pronto uno scambio super DETTAGLI

Il Milan lavora allo scambio Higuain Morata : Il Chelsea vuole Gonzalo Higuain. L’attaccante vuole Maurizio Sarri. Argentino e italiano si cercano da mesi. Il Pipita è il

Milan - Cutrone : 'Tutto chiarito con Gattuso - ho sbagliato. Bel rapporto con Higuain' : Milan, Cutrone: 'Tutto chiarito con Gattuso, ho sbagliato. Bel rapporto con Higuain' Cutrone vuole ripartire Patrick Cutrone , attaccante del Milan ha parlato ai microfoni Sky Sport partendo dal suo gesto di rabbia dopo la sostituzione di martedì contro il Bologna. Queste le sue parole: ' So di aver sbagliato magari nel nervosismo che ho avuto ed è giusto che il mister mi ...

Milan - Castillejo : 'Suso è un grande - Higuain presto tornerà a segnare' : Samu Castillejo , esterno del Milan , ha parlato a Sport Mediaset in vista della sfida contro la Fiorentina di sabato: ' Non stiamo attraversando un periodo positivo per quanto riguarda i gol segnati , ma il calcio cambia velocemente e non dà il tempo ...

Milan-Torino - Higuain giocherà? Le ultime sulle condizioni del Pipita : Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista di Milan-Torino, che si disputerà domenica sera allo stadio di San Siro. Tanti i giocatori non a disposizione di Rino Gattuso, soprattutto in difesa, dove saranno out per infortunio Musacchio, Romagnoli e Caldara. Il tecnico milanista sta valutando anche le condizioni di Gonzalo Higuain, che da qualche settimana a questa parte sta avendo qualche problemino alla schiena. Ad ogni modo, secondo ...

Milan - Crespo difende Higuain : "Criticarlo è come bestemmiare" : Higuain è in crisi ma in suo soccorso è arrivato un altro ex grande centravanti di Inter e Milan come il connazionale Hernan Crespo che ai microfon della Gazzetta dello Sport ha difeso il Pipita: '...

Calciomercato Milan - Higuain : il futuro è un rebus. Avanza l’ipotesi Pato : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain è stato senza dubbio il grande colpo di mercato del Milan nella sessione estiva di contrattazioni. L’attaccante argentino tuttavia non ha comunicato la stagione in maniera così positiva come ci si sarebbe potuti aspettare. A mancare infatti sono stati i suoi gol come invece ci aveva abituato il Pipita in […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain: il futuro è un rebus. Avanza ...

