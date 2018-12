Milan e Chelsea verso lo scambio Higuain-Morata

Milan e Chelsea al lavoro per il clamoroso scambio Higuain-Morata : Gonzalo Higuain al Milan si è intristito, l'integrazione non si è mai completata in maniera convincente, i gol non arrivano e il rapporto con il mondo rossonero è complesso. Alvaro Morata al Chelsea ...

Milan e Chelsea pensano allo scambio Higuain-Morata - i vantaggi e gli ostacoli per l'affare : L'idea c'è e nasce da lontano. Da un campionato vissuto in maniera esaltante e con un record di gol che è quasi da fantascienza. Da un trasferimento a Londra, in un campionato più competitivo che mai ...

Milan - Higuain verso il Chelsea già a gennaio : pronto uno scambio super [DETTAGLI] : Il Milan è reduce dal pareggio non entusiasmante contro il Bologna, nel complesso brutta prestazione della squadra di Gennaro Gattuso che però ha approfittato in chiave Champions League del passo falso della Lazio. La dirigenza nel frattempo inizia a muoversi per il mercato di gennaio, non solo piccoli innesti ma anche grandi operazioni per l’attacco. Maurizio Sarri è tornato alla carica per Gonzalo Higuain, il Pipita non sta ...

Calciomercato - Chelsea vuole Higuain : clamoroso scambio con Morata con il Milan? : In estate è stato il sogno per l'attacco di Maurizio Sarri e ora il Chelsea sta pensando di ritornare nuovamente su Gonzalo Higuain. L'ottimo rapporto tra l'allenatore italiano e l'argentino è noto a ...

Calciomercato Milan - possibile doppio colpo dal Chelsea : Fabregas e Batshuayi (RUMORS) : Il Milan sta lavorando con grande intensità per la prossima sessione di Calciomercato invernale. In questa prima fase di stagione, il club rossonero ha avuto un andamento alquanto deludente e la dirigenza vorrebbe puntellare la squadra con alcuni rinforzi. Per quanto visto, non può bastare Lucas Paquetà, il quale sarà chiamato a sostituire Giacomo Bonaventura (infortunatosi fino al termine della stagione). Stando alle ultime indiscrezioni di ...

Milan - c'è Fabregas : lo spagnolo preme - Leonardo vuole lo sconto dal Chelsea : La sanzione della Camera Giudicante della Uefa non ha messo le catene al mercato del Milan per gennaio, ma la società rossonera dovrà valutare con estrema cautela tutte le operazioni fino al 2021. Non ...

Loftus-Cheek Milan - rossoneri a caccia del doppio colpo dal Chelsea : Loftus-Cheek Milan – Secondo quanto riportato dal portale inglese del Sun, Ruben Loftus-Cheek e Cesc Fabregas sarebbero entrambi nell’elenco dei possibili acquisti del Milan per il prossimo mese di gennaio. Entrambi i giocatori del Chelsea starebbero lottando per trovare spazio nella squadra allenata da Maurizio Sarri. E le ultime indiscrezioni riferiscono che la dirigenza della […] L'articolo Loftus-Cheek Milan, rossoneri a ...

Milan - Batshuayi nel mirino : il Valencia rimanderà il giocatore al Chelsea : Milan Batshuayi – Il Milan di Gattuso è in cerca di un nuovo rinforzo in attacco essendo tramontata l’idea Ibrahimovic. Come ben noto, lo svedese è stato accontentato dai Los Angeles Galaxy e quindi rimarrà in Mls, adesso Leonardo e la dirigenza sono alla ricerca di un nuovo colpo che possa infiammare il tifo rossonero. […] L'articolo Milan, Batshuayi nel mirino: il Valencia rimanderà il giocatore al Chelsea proviene da Serie A ...

Christensen resta al Chelsea - niente da fare per il Milan : per Sarri il difensore è incedibile : Sembrava esserci – nei giorni scorsi – ben più di uno spiraglio per portare Andreas Christensen al Milan, ma a quanto pare il giovane difensore danese resterà al Chelsea. Complice le assenze, per infortunio, di Romagnoli, Musacchio e Caldara, la dirigenza rossonera aveva pensato di intervenire sul mercato di gennaio per regalare a Gattuso un altro difensore. Quello di Christensen era il nome in cima alla lista di Leonardo e Maldini, i quali – ...

Calciomercato Milan - il punto sulle tante trattative in ballo col Chelsea : Calciomercato Milan, il club rossonero sta instaurando un rapporto serrato con il Chelsea che potrebbe coinvolgere diversi calciatori già a gennaio Calciomercato Milan, rossoneri attivissimi in queste ore. Per forza di cose Leonardo e Maldini dovranno operare in maniera copiosa sul mercato, i tanti infortuni di lunga durata che hanno colpito la rosa di Gattuso, costringono la società a metter mano al portafogli. Per mantenere il 4° posto ...

Milan-Chelsea : con Fabregas e Bakayoko è doppia operazione. Gattuso sogna lo spagnolo : Fabregas MILAN – Il mercato del Milan gira sempre intorno a Stamford Bridge, per questa sessione di mercato e quella estiva che verrà. Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ultime settimane ha avuto modo di dialogare a più riprese con Marina Granovskaia, l’inflessibile braccio destro di Abramovich. leggi anche —-> […] L'articolo Milan-Chelsea: con Fabregas e Bakayoko è doppia operazione. Gattuso ...

Milan-Chelsea - doppio binario : Fabregas subito - Bakayoko in estate : Gira che ti rigira, il mercato del Milan ruota sempre attorno a Stamford Bridge, per l'immediato , gennaio, e per il futuro , l'estate, . Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ...

Fabregas-Milan : operazione fattibile - ma il Chelsea chiede troppo : Dopo l’operazione Bakayoko, passato dal Chelsea al Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto, potrebbe riaccendersi l’asse di mercato tra il club londinese e i rossoneri. Per la sessione invernale di calciomercato, infatti, Leonardo e Maldini stanno valutando la possibilità di acquistare un centrocampista e tra i nomi in lista figurerebbe anche quello di Cesc Fabregas. Calciomercato Milan, Fabregas possibile ...

Fabregas Milan - ma non solo. Il club tenta il triplo colpo dal Chelsea : Fabregas Milan – Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso sta vivendo una vera e propria emergenza a causa degli infortuni per via dell’assenza di cinque giocatori chiave fino al prossimo anno. Il club rossonero così vorrebbe risolvere questo problema acquistando tre rinforzi dal Chelsea. Infatti secondo quanto ha riportato il Sun, la società meneghina avrebbe […] L'articolo Fabregas Milan, ma non solo. Il club tenta il triplo ...