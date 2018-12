Mercato usato | calano i prezzi a novembre Flessione causata dalla demonizzazione del

Osservatorio Findomestic - In Italia il Mercato dell'usato vale più del nuovo : Il mercato automobilistico Italiano vede primeggiare le auto usate sulle nuove. Lo certifica l'Osservatorio Consumi Findomestic 2018, realizzato in collaborazione con Prometeia, da cui emerge come i veicoli di seconda mano siano prossimi a chiudere l'anno con un giro d'affari di 18,945 miliardi di euro, contro i 17,57 miliardi delle neo-immatricolate.Un 2018 in contrazione. Secondo le stime di Prometeia, il 2018 si chiuderà con 1,932 milioni di ...

Mercato auto - in Italia vendite in calo a novembre del 6 - 3%. Scende anche l'usato : -3 - 6% : TORINO - A novembre sono state immatricolate in Italia 146.991 vetture con una calo del 6,31% sullo stesso mese del 2017. Negli undici mesi sono state vendute 1.785.722 auto, il 3,46% in meno dello...

Mostra Mercato del Disco - CD & DVD usato e da collezione : ... 7 Trieste TS Orario - Ingresso: 10-19 Il 25/11/18 Per maggiori informazioni Telefono: +39-3293430481 Email: mauridoc64@gmail.com Sito web: http://www.musicalibera.it Vedi Calendario Spettacoli >>> ...