McLaren P1 GTR Senna | motore e stupore

McLaren P1 GTR - incredibile omaggio alla monoposto F1 di Ayrton Senna [FOTO] : La potentissima P1 GTR sfoggia una livrea impreziosita dai colori iconici dell’ex-sponsor Marlboro La divisione McLaren Special Operations (MSO) ha completato un nuovo progetto su misura dedicato alla McLaren P1 GTR per celebrare il trentesimo anniversario del primo campionato mondiale di Formula 1 di Ayrton Senna . La P1 GTR sfoggia una livrea impreziosita dai colori iconici dell’ex-sponsor Marlboro, sinonimo di McLaren per ...

McLaren Senna GTR - Primi dettagli della versione da pista : La McLaren ha dato il via ai collaudi dinamici della nuova Senna GTR e ne ha rilasciato le prime informazioni ufficiali. La sportiva da pista sarà prodotta in soli 75 esemplari, tutti già prenotati, con un prezzo di listino di 1,2 milioni di euro, tasse escluse: le prime consegne sono previste per il settembre del 2019.Una tonnellata di downforce. Inizialmente i collaudatori della Casa di Woking proveranno le componenti aggiornate della variante ...