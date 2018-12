Mazda MX-5 Drop Head Coupe Concept | benvenuto hard top FOTO

sportfair

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La show car verrà svelata a Tokyo e vanterà l’uso di un tecnologicotop realizzato in fibra di carbonio LaMX-5 MY 2019 viene proposta nella variante Roadster dotata capote in tela e la Retractable Fastback equipaggiata con un tetto rigido che si ripiega a scomparsa.Ora però, la Casa di Hiroshima è pronta a regalarci una nuova sorpresa sotto i riflettori Salone di in programma dall’11 al 13 gennaio 2019. Questa novità prende il nome diMX-5e si pone come una via di mezzo tra le due varianti nominate in precedenza.Questa show car vanta infatti l’uso di untop removibile realizzato in fibra di carbonio capace di offrire la massima leggerezza alla vettura e nello stesso tempo la giusta rigidità torsionale per la guida sportiva. La vettura sfoggia inoltre cerchi in lega RAYS da 16 pollici, uno splitter anteriore più aggressivo e ...