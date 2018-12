Marie Curie e la scoperta del radio | 120 anni fa

L’INFN presenta il Radon Day in occasione del compleanno di Marie Curie : Mercoledì 7 novembre, in occasione dell’anniversario di nascita di Maria Sklodowska Curie, il progetto RadioLab finanziato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) presenta il “Radon Day”, con una serie di iniziative in varie sedi distribuite in tutta Italia. A Cagliari, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica, gli esperti delL’INFN e dell’ARPA illustrano la problematica legata al Radon e alla sua concentrazione negli edifici. ...

Marie Curie - storia della donna che ha preso due Premi Nobel - : Il sogno di Maria Maria coltiva un sogno: iscriversi all'università Sorbona di Parigi, la più importante università per lo studio della scienza, della fisica e della chimica, le due materie che più l'...

Ricerca : borsa Marie Curie allo studio su materiali innovativi per l’energia termica : Realizzare materiali di alta qualità, non tossici e a basso costo utili alla raccolta di energia sprecata come calore, ovvero produrre l’energia pulita convertendo le fluttuazioni termiche in energia elettrica. È questo il tema dello studio “NanoPyroMat” che ha permesso alla Ricercatrice dell’Università di Belgrado Dr. Radenka Krsmanovic Whiffen di vincere la borsa biennale Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA IF). La Ricerca sarà ...