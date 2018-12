Marianna - 26 anni - malata. La sua vita sembra segnata - ma attenti al gesto del padre

Trovata morta Marianna Pepe - ex azzurra del tiro a segno : aveva 39 anni : Una tristissima notizia ha colpito il mondo del tiro a segno : l'ex azzurra Marianna Pepe è stata rinvenuta morta nel suo appartamento in provicina di Trieste, a Muggia. La 39enne con il gruppo Sportivo dell'Esercito aveva conquistato la ...

Morta a 39 anni Marianna Pepe - ex campionessa azzurra del tiro a segno : E' Morta a 39 anni, Marianna Pepe ex campionessa azzurra del tiro a segno. Il corpo della donna, caporalmaggiore dell'esercito, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Muggia. Un decesso avvenuto per cause ancora da chiarire, quello di Marianna Pepe che ha portato le autorità giudiziarie ad avviare un'inchiesta.Continua a leggere