Marco Mengoni ancora in vetta alla classifica FIMI del 21 dicembre | Anastasio primo tra i

Marco Mengoni tra i più shazammati del mondo - unico italiano pop in top 200 : Il successo di Atlantico travolge anche Shazam: c'è Marco Mengoni tra i più shazammati del mondo grazie alla canzone Hola (I Say), il nuovo singolo feat. Tom Walker. Nella classifica delle prime 200 canzoni shazammate nel mondo, Marco Mengoni è l'unico italiano pop presente. Occupa la posizione numero 81 con il nuovo singolo Hola (I Say), disponibile da ieri anche in solo version con il videoclip realizzato tra le sale di Palazzo Madama a ...

Marco Mengoni : «Sono io il mio peggior nemico» : Marco Mengoni è ripartito, dopo due anni di sosta ha ripreso a correre. Lo ha fatto nel cuore della notte, con uno showcase molto suggestivo che, alle 2 e trenta del mattino, dalla stazione centrale di Milano, ha inaugurato a suon di musica l’intensa maratona per il lancio di Atlantico, il nuovo album in uscita il 30 novembre con Sony Music. «Era giusto ripartire da quello che è un luogo di partenze per eccellenza, la stazione», racconta ...

Il video di Hola di Marco Mengoni a Palazzo Madama a Torino per il nuovo progetto di YouTube Music e La Blogothèque : Arriva oggi su YouTube il video di Hola di Marco Mengoni girato a Palazzo Madama a Torino. Marco è il primo artista scelto in rappresentanza dell'Italia per un esclusivo progetto in partnership con YouTube Music e diretto da La Blogothèque per la realizzazione di videoclip in luoghi del patrimonio artistico e culturale italiano. Il primo video realizzato tra le location degne di nota è quello di Hola di Marco Mengoni, solo version del singolo ...

Marco Mengoni a X Factor in duetto con i finalisti sui suoi più grandi successi (video) : Marco Mengoni a X Factor 12, ospite della serata finale, si è esibito sul palco del Mediolanum Forum con tutti i quattro finalisti del talent show. La prima manche è stata dedicata ai duetti come ogni anno, e ogni concorrente si è esibito con Marco Mengoni in uno dei brani più famosi della carriera dell'artista. La prima ad esibirsi è stata Luna Melis sulle note di “Ti ho voluto bene veramente”, di cui il giudice di categoria Manuel ...

X Factor 2018 - finale in diretta : si parte dai duetti con Marco Mengoni : X Factor 2018 Anche X Factor 2018 è arrivato alla finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova, per l’ultima volta quest’anno, il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade al Mediolanum Forum di Assago. X Factor 2018: anticipazioni finale Dalle 21.15, in diretta su SkyUno e in chiaro su Tv8, Alessandro Cattelan conduce la finale di X Factor 2018. A contendersi la vittoria ...

Perché Marco Mengoni può decidere il vincitore di XFactor : ... Perché è lui, se non l'unico il principale, ad aver solcato una strada da seguire nel duro e confuso mondo della discografia italiana. I quattro finalisti, comunque finisca la gara, si mettano su ...

Marco Mengoni disco d’oro in 7 giorni con Atlantico e il tour 2019 macina sold out : Marco Mengoni riceve il disco d'oro per il nuovo album, Atlantico. In una sola settimana il nuovo progetto discografico dell'artista di Ronciglione ha venduto 25.000 copie ricevendo immediatamente la certificazione "Oro". Per Mengoni è l'ennesima conferma di una carriera ormai stabile e ben avviata, a dispetto dei detrattori che hanno parlato di "flop" dei primi due singoli. Se Voglio e Buona Vita hanno anticipato il disco riportando Mengoni ...

Hola (I say) di Marco Mengoni e Tom Walker - testo e significato : l’importanza di godersi ogni attimo : testo e significato di Hola (I say), il nuovo singolo di Marco Mengoni in duetto con il cantante britannico Tom Walker. Il brano è il terzo inedito estratto da Atlantico, il nuovo album di Mengoni pubblicato lo scorso 30 novembre con etichetta Sony Music. Marco Mengoni rilascia il nuovo singolo nella versione in duetto con l’inglese Tom Walker Hola (I say) è il nuovissimo singolo di Marco Mengoni disponibile su tutte le piattaforme di ...

