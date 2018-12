Marcella Bella e il sogno Sanremo Mio fratello Gianni ha scritto una canzone per i

La verità sulla "gatta" di Marcella Bella tra doppi sensi e gaffe : Piero Chiambretti svela il segreto della gatta nella famosissima canzone 'Nell'aria' di Marcella Bella: "Era quella cosa lì". A "#Cr4, La Repubblica delle donne", Chiambretti risolve il cold case del ...

Gianni Bella oggi : come sta il cantante? News da Marcella Bella : come sta Gianni Bella? Le ultime dichiarazioni di Marcella Bella Ospite di Piero Chiambretti a CR4-La Repubblica delle Donne Marcella Bella ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute del fratello Gianni Bella. Quest’ultimo, com’è noto, è stato colpito da un ictus nel gennaio del 2010. Dopo sette mesi di degenza l’artista è tornato a […] L'articolo Gianni Bella oggi: come sta il cantante? News da Marcella Bella ...

Intervista – Marcella Bella : «Vi racconto i miei cinquant’anni di carriera in equilibrio tra amore e dolore» : “Ciao sono Io, Marcella” quando si presenta la sua voce è inconfondibile e riporta a mille emozioni: così è Marcella Bella un’artista senza tempo, una delle poche, vere regine della canzone; sono passati cinquant’anni dal suo esordio ed i suoi successi così come la sua voce sono inchiostro indelebile sulle pagine della storia della musica italiana. Iconica, grintosa e sempre fedele a se stessa l’interprete di successi come ...

Domenica In - Gianni Bella ospite con la sorella Marcella commuove il pubblico (e Mara Venier) : “Ti ho sempre voluto bene, ti ho sempre amato e sono sempre stata una tua fan”, Mara Venier accoglie così a Domenica In Gianni Bella. Il paroliere è ospite in studio con la sorella Marcella, il pubblico si alza in piedi per applaudire il suo ritorno sul piccolo schermo. Nel gennaio 2010 il cantante era stato colpito da un ictus che gli aveva compromesso la parola, la commozione prende il sopravvento e la sorella ricorda una frase che la loro ...

Gianni Bella ha scritto una canzone per Marcella : 50 anni di carriera al Festival di Sanremo 2019? L’annuncio a Domenica In : Grande annuncio a Domenica In dove nel salotto di Mara Venier prendono posto Gianni Bella e la sorella Marcella Bella. I due sono molto emozionati, parlano della malattia che ha colpito Gianni ma, soprattutto, annunciano qualcosa che fa commuovere tutti. A quanto pare, nonostante quello che è successo, Gianni Bella non ha perso la sua musicalità e proprio per i 50 anni di carriera di Marcella è tornato al pianoforte. UNA canzone PER IL Festival ...

Domenica In – Ottava puntata del 4 novembre 2018 – Ornella Muti - Marcella Bella tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ottava puntata del 4 novembre 2018 – Ornella Muti, Marcella Bella tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi. sembra ...

Domenica In - anticipazioni e ospiti 4 novembre : Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli - Elena Santarelli e Marcella Bella : Nuovo scontro al vertice tra Mara Venier e Barbara d’Urso a colpi di ospiti il prossimo 4 novembre. Proprio poco fa è arrivato il comunicato ufficiale sulla prossima puntata di Domenica In in cui le donne non mancheranno per una serie di interviste cuore a cuore con Mara Venier. Uno dei momenti più attesi, però, è sicuramente quello in cui faranno il loro ingresso in studio Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli. Le due si racconteranno a ...