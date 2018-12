Manovra in un giorno al Senato | stasera il maxiemendamento e poi nella notte la fiducia

Manovra - il giorno della protesta. Arriva il maxiementamento - scontro sulle aliquote Iva : Il maxiemendamento del governo con le ultime modifiche alla legge di Bilancio Arriva direttamente in aula al Senato saltando la commissione Bilancio perché, come spiega va ieri pomeriggio il presidente Daniele Pesco (M5s), «700 emendamenti da vagliare sono troppi e non c’è abbastanza tempo per farlo». L’annuncio, con l’aggiunta del voto di fiducia ...

Manovra in un giorno al Senato : il maxiemendamento e poi la fiducia : Per approvare la Manovra nei tempi previsti, il Parlamento lavorerà anche tra Natale e Capodanno - assicura Di Maio. Il testo, riscritto per evitare la procedura d'infrazione, dovrebbe arrivare alle ...

Manovra al Senato. Reddito cittadinanza e 'quota 100' ad aprile. Botta e risposta Boeri-Bongiorno sulle pensioni : Per il presidente dell'Inps non è vero che chi andrà in pensione con quota 100 sarà rimpiazzato. Il ministro della Pubblica Amministrazione: no a falsi allarmi. Salvini: se ne vada - L a Manovra al ...

Giulia Bongiorno avvisa Matteo Salvini : 'Sulla Manovra bisogna cercare il dialogo con l'Europa' : E sullo spread a 300 afferma: 'Ovvio che mi preoccupa', 'ma siamo consapevoli che la nostra economia è solida, comunque io sono per il dialogo. E il premier sarà convincente'. Infine, da ministro ...

Manovra - lo spettro della bocciatura Ue. E' il giorno del verdetto : E' il gorno del verdetto Ue sulla Manovra economia dell'Italia . Il giorno della verità, con lo spettro di una bocciatura da parte di Bruxelles e una procedura d'infrazione per sforamento del debito. Lo spread tra Btp e Bund ha aperto oggi in ...

