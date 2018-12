Manovra | il maxiemendamento slitta di 24 ore La sceneggiata Pd | ' Occupiamo l' aula del

Manovra : maxiemendamento in Senato slitta a domani alle 14. Voto di fiducia alle 21 : Il Voto di fiducia sarebbe previsto intorno alle 20. Conte: 'Il presidente del Consiglio non controlla il Parlamento' - slitta a domani alle 14 la votazione della fiducia sul maxiemendamento del ...

Manovra - nel maxiemendamento 40 milioni per le buche di Roma : arriverà l'Esercito : Lo annuncia all'Adnkronos il sottosegretario all'Economia Laura Castelli. 'Prevediamo -afferma- l'estensione per il 2019 del trattamento di Cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti ...

Manovra : rinviato il maxiemendamento - in Aula al Senato domani alle 14 : Il maxiemendamento del governo alla Manovra arriverà in Senato solo domani alle 14. Lo dice ai cronisti il presidente dei Senatori del Pd, Andrea Marcucci, riferendo l'esito della Conferenza dei capigruppo. Il testo era inizialmente previsto per questa mattina, poi si era parlato del pomeriggio. Ma adesso è stato formalizzato il rinvio a domani. "Il presidente del Consiglio non controlla il Parlamento", ...

