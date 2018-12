Manovra | il maxi-emendamento ancora non c' è Si voterà questa notte

Manovra - maxiemendamento in ritardo : il voto slitta nella notte : La presentazione del nuovo testo al Senato ora prevista alle 20: occorre che il testo recepisca tutte le misure concordate con Bruxelles. Malumori nella maggioranza

Manovra in un giorno al Senato : stasera il maxiemendamento e poi nella notte la fiducia : Per approvare la Manovra nei tempi previsti, il Parlamento lavorerà anche tra Natale e Capodanno - assicura Di Maio. Il testo, riscritto per evitare la procedura d'infrazione, dovrebbe arrivare alle ...

Manovra - slitta ancora l’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso modifica del calendario : Il maxi-emendamento alla Manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato venerdì alle 20 e non nel pomeriggio come sembrava probabile fino a qualche ora fa. La Conferenza dei Capigruppo è stata convocata alle 15.45 e potrebbe modificare il calendario dei lavori. Fonti citate dall’agenzia LaPresse “non escludono” che il testo ...

Manovra - il giorno della protesta. Arriva il maxiementamento - scontro sulle aliquote Iva : Il maxiemendamento del governo con le ultime modifiche alla legge di Bilancio Arriva direttamente in aula al Senato saltando la commissione Bilancio perché, come spiega va ieri pomeriggio il presidente Daniele Pesco (M5s), «700 emendamenti da vagliare sono troppi e non c’è abbastanza tempo per farlo». L’annuncio, con l’aggiunta del voto di fiducia ...

Manovra - maxiemendamento con fiducia entro mezzanotte : Il maxiemendamento alla Manovra con tutte le modifiche delle ultime ore e sul quale il governo porrà la fiducia sarà presentato nell’aula del Senato venerdì 21 dicembre alle ore 16.00. Secondo il calendario dei lavori che è stato votato a maggioranza, senza l’opposizione, la discussione inizierà subito in aula con la commissione bilancio che in pratica si vede costretta a terminare il suo compito senza aver effettuato una votazione.Il ...

Manovra - maxiemendamento oggi in Senato : a che punto sono i lavori : (Foto ANSA/MASSIMO PERCOSSI) È atteso per oggi alle ore 16 in Aula al Senato il maxi-emendamento del Governo alla Manovra 2019 e su questo porrà la questione di fiducia. Lo hanno riferito Luca Ciriani (Fdi) e Loredana De Petris (LeU), dopo la conferenza dei capigruppo. Infuriate le opposizioni, perché di fatto dovranno accordare la fiducia quasi a scatola chiusa. Quindi, la commissione bilancio termina i lavori senza aver votato. Alle 22 di oggi ...