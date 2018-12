ilfattoquotidiano

: Manovra, bozza del maxi-emendamento: niente Tari in bolletta, rispunta il Genio per le strade di Roma… - Cascavel47 : Manovra, bozza del maxi-emendamento: niente Tari in bolletta, rispunta il Genio per le strade di Roma… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) L’aula del Senato dovrà aspettare fino a sabato per vedere il testo delche ridisegna la. Dalle ultime bozze emergono però novità sui fronti che più hanno fatto discutere negli ultimi giorni. Non trova spazio, per esempio, la proposta di far pagare laattraverso laelettrica, come prevedeva undella Lega che limitava comunque questa facoltà ai Comuni in stato di dissesto. E’ stata invece inserita nella flat tax al 7% per i pensionati residenti all’estero da almeno 5 anni proposta dal senatore leghista Alberto Bagnai. Per averne diritto (per cinque periodi d’imposta) bisognerà trasferire la residenza nei comuni con popolazione non superiore ai 20mila abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia.Come previsto dall’accordo raggiunto con la Commissione ...