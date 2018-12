Manovra | Bagnai Lega | “Dopo le elezioni in Ue cambierà la musica” E Renzi ride tra i

Manovra - Borghi e Bagnai : “Meglio pagare sanzioni che perdere il 4% di Pil. Ue ci vuole in ginocchio. Saremo in piedi” : “Se infrazione sarà, sarà infrazione“. Cioè? “Meglio pagare uno 0,2% di Pil di multa che perdere il 4% in un anno”. Il deficit al 2,4%? “È un numerino che non ha valore economico ma è un atto di disobbedienza“. E l’Unione Europea? “Vogliono rimetterci in ginocchio. Ma Saremo in piedi”. Claudio Borghi e Alberto Bagnai, le menti economiche della Lega di Matteo Salvini, blindano la Manovra. E ...